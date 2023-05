Meščani želijo izgnati duhove lige prvakov

Žreb letošnje lige prvakov je gledalcem namenil obilico dvobojev težkokategornikov, polfinale med madridskim Realom in Manchester Cityjem pa je nedvomno češnja na torti, za marsikoga tudi finale pred finalom.

Po sezonah bridkih razočaranj se zdi, da so varovanci Pepa Guardiole naposled dozoreli. Na prvi tekmi so prevladovali in niti gol Viniciusa Juniorja, Real ga je dosegel iz prve priložnosti, jim ni spodrezal kril. Potrpežljivo so čakali na svojo priložnost in iz Madrida odnesli celo kožo, zdaj pa jih pred njihovimi navijači v Manchestru čaka ena najbolj pomembnih tekem v zgodovini kluba.

Cityjev stroj je po svetovnem prvenstvu začel mleti, ogromno zaslug za to pa ima njihov talisman Ilkay Gündogan. Izkušeni Nemec je metronom na sredini igrišča, po njegovih taktih se odvija igra in ko so podaje Gündogana tako natančne, kot so v tej sezoni, tudi Erlingu Haalandu in soigralcem ni težko najti poti do mreže.