V mesecu derbijev največ hudih preizkušenj za prvake

Slovenska nogometna reprezentanca se je za mesec dni poslovila z glavnega odra, na katerem jo bodo do zadnjega jesenskega paketa tekem v ligi narodov nadomestile peklenske prvoligaške bitke, dopolnjene s pokalnimi tekmami 1/16 finala. Prvenstvene bodo v naslednjih 30 dnevih in petih kolih ključne za branilca naslova Celje in malo manj za Olimpijo. Prvaki imajo resda tekmo manj od vodilnih Mariborčanov, a tudi velik zaostanek osmih točk. Zeleno-beli začenjajo lov za vijoličnimi brez odstavljenega športnega direktorja Nedžata Aygüna, Kalcer Radomlje pa beg z dna lestvice z novim trenerjem, mladim bolgarskim strokovnjakom Radostinom Aleksandrovom. Konec tedna še ne prinaša »derbijev«, toda presenečenja še zdaleč niso izključena. Vodilni Mariborčani bodo gostovali na prizorišču lanske ...