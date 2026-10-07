V mesecu derbijev največ hudih preizkušenj za prvake

Pred novim reprezentančnim odmorom derbiji najboljših, Celjani trikrat v evropski nogometni ligi. Radomlje z novim trenerjem, ki ga je pohvalil Albert Riera.
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Svita Sešlarja (desno) in druge Celjane čaka peklenski ritem tekem. FOTO: Leon Kuegeler/AFP
Slovenska nogometna reprezentanca se je za mesec dni poslovila z glavnega odra, na katerem jo bodo do zadnjega jesenskega paketa tekem v ligi narodov nadomestile peklenske prvoligaške bitke, dopolnjene s pokalnimi tekmami 1/16 finala. Prvenstvene bodo v naslednjih 30 dnevih in petih kolih ključne za branilca naslova Celje in malo manj za Olimpijo. Prvaki imajo resda tekmo manj od vodilnih Mariborčanov, a tudi velik zaostanek osmih točk. Zeleno-beli začenjajo lov za vijoličnimi brez odstavljenega športnega direktorja Nedžata Aygüna, Kalcer Radomlje pa beg z dna lestvice z novim trenerjem, mladim bolgarskim strokovnjakom Radostinom Aleksandrovom.
Konec tedna še ne prinaša »derbijev«, toda presenečenja še zdaleč niso izključena. Vodilni Mariborčani bodo gostovali na prizorišču lanske ...
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