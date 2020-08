Mesija turbo Rudi in šampionska strategija

Po Celju se je začela čistka tudi v slačilnici, kjer so seniorji ob odmoru odločilne tekme za nsslov prvaka vzeli stvari v svoje roke. Trenerju trenerju Dinu Skenderju in športnemu direktorju so dali vedeti, da sta vlekla napačne poteze. FOTO: Leon Vidic/Delo

Pa je prišel mesija. Turbo Rudi oziroma Mladen Rudonja, ki bo v Ljubljani za navijače oblikoval Olimpijo, kot si jo zaslužijo. Sicer mi ni čisto natančno jasno, kakšno si zaslužijo, upam le, da ne takšno, kot je bila v zaključnem delu minulega prvenstva in od takrat, ko je prevzel vajeti športne politike pri zeleno-belih ter s svojim trenerskim izbrancem lovil naslov državnega prvaka, ujel pa tretje mesto. In povrhu sprl slačilnico. Upam, da tudi ne bo tako "uspešen", kot je bil pri prodaji nemškim vlagateljem. Ali pa v domačem Kopru, kjer ni posebej rado viden. Potem se navijačem ne piše dobro, saj ne bo boljši tekmec le Maribor, ampak ob letos premočnem Celju še kakšen drug ambiciozen prvoligaš, ki upa na nove in navijačem všečne Olimpijine "šampionske strategije".Ni bilo težko razbrati, prej Rudonjin aktivizem, nato vpletanje v vse in v vsakogar (s pogledom navzdol), zdaj pa kar jasno in odločno vodenje politike na igrišču in v slačilnici, vse to me je pošteno vznemirilo. Moji prijatelji, znanci in kolegi, po večini staroselci, Ljubljančani, nekoliko starejši nogometni spremljevalci Olimpijinega nogometnega popotovanja skozi samostojnost, ki so zlato obdobje doživljali na Plečnikovem štadionu in doživljali nogometne evforije tudi v "stari Jugi" (in pozneje tudi ob gledanju hitronogega turbo Rudija), se blago rečeno čudijo in ne morejo razumeti, kaj se dogaja. Z jasno izraženim stališčem – "a zdaj nas že vsak prišlek in vajenec, ki ima pet minut časa, podučuje in pametuje" – mi dajejo vedeti, da so prav tako vse prej kot zadovoljni s tem, v katero smer je Milan Mandarić zapeljal svojo igračko. Da, svojo. In tu ni treba veliko modrovati, on plačuje, on narekuje.Avtoritativen in samozavesten nastop nekoč na igrišču vse prej kot samozavestnega nogometaša je lahko tudi pozitiven. Toda tisto, kar me še posebej vrže iz tira, pa ne le zdaj, ampak tudi takrat, kadar "stroka" začne uporabljati termin všečnost igre v povezavi z rezultatsko uspešnostjo. To zgolj pomeni, da je blebetač.Slovenska liga predvsem nima kluba z avtoriteto igre, ki se je drugi močno bojijo. Takšno podobo lahko imata in jo uveljavljata le najboljša, Olimpija ali Maribor. In tu nastane težava. Maribor je imel avtoriteto, toda v ljudeh, uniformah, ustroju, navijačih, objektu. Na tekmece je vplival s strahospoštovanjem. Na igrišču pa se je ne glede na razmerje v denarnem vložku ali znanju igralcev taktično prilagajal. Prav nič se ni sramoval biti obramben in polniti mrežo zadnjemu iz kontranapadov. Naj mu bo, utrjeval je model za evropske podvige proti boljšimi.Olimpija je bila v nesrečni minuli sezoni večji del avtoritativna, jasna v tem, kdo je tisti, ki igra in ima žogo v nogah. Že pred tekmo je bilo jasno tekmecem, da bodo tekali za žogo in upali, da ne bo imela odlično dnevno formo. Res je, ni nujno, da bi tak pristop prinašal lovorike (letos bi ga), a bi se za vekomaj postavila "forma", ki se pritiče klubu iz glavnega mesta in pretežno z največ denarja. Na igrišču bi se vselej videlo, kdo je prvi na lestvici in kdo peti, zadnji.Toliko o mojih željah in še marsikoga drugega o Olimpiji, tokrat iz zornega kota nogometnega navijača iz glavnega mesta, in preden se Rudonja ter njegov učeni trener spravita k uveljavljanju visokih postavitev, tranziciji igre, prehodih iz zone ena, zone dva i. t. n.