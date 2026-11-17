Argentinski nogometni selektor Lionel Scaloni je prvemu zvezdniku Lionelu Messiju, ki je končal reprezentančno kariero, odprl vrata za obdobje po koncu klubske kariere. »Če bi se želel pridružiti naši ekipi, to sploh ne bi bil noben problem,« je Scaloni povedal na novinarski konferenci pred prijateljsko tekmo v Cordobi proti Kostariki.

Ob omembi odhoda Walterja Samuela iz strokovnega štaba svetovnih podprvakov ob koncu leta je selektor v šali dodal: »Zdaj ko Walter odhaja, no ... Naj pa pride Leo.«

Messi je pri 39 letih končal kariero v argentinski reprezentanci. Leta 2022 je na svetovnem prvenstvu v Katarju z osvojitvijo naslova dosegel največji uspeh svoje kariere, na katerega je dolgo čakal. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki je Španija v finalu preprečila, da bi še drugič zaporedoma osvojil naslov. Še nekaj časa bo nastopal v klubskih vodah, z Inter Miamijem ima sklenjeno pogodbo do konca leta 2028.

Španija je v finalu preprečila, da bi Messi še drugič zaporedoma osvojil naslov svetovnega prvaka. FOTO: Luis Robayo/Afp

Scaloni je za razliko od Messija pred kratkim podaljšal pogodbo z reprezentanco in bo na mestu argentinskega selektorja do vključno mundiala 2030. Selektor verjame, da bo Messi igral tudi po letu 2028. »Igral bo še naprej, tudi po letu 2030. Reprezentanci je sicer že rekel ne, vendar upam, da bo kot nogometaš vztrajal tako dolgo, kot bo le lahko,« je o osemkratnem dobitniku zlate žoge za najboljšega na svetu še povedal 48-letni selektor.