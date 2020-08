FOTO:Messi bo odlično igral, dokler bo želel, saj je najboljši na svetu

Xavier Hernandez Creus ali skrajšano Xavi je eno od največjih imen v zgodovini nogometnega kluba Barcelona. V njem je odraščal, kar 17 let nosil dres članskega moštva in med serijskim osvajanjem lovorik postal utelešenje znamenitega sloga tiki-taka. Leta 2015 se je preselil h katarskemu Al-Saddu in odkar je lani prevzel vlogo trenerja, ga Katalonci znova vidijo kot odrešitelja Barçe, ki letos prvič po sezoni 2007/08 še ni osvojila niti ene trofeje.Mnogi so prepričani, da se lahko trener Quique Setien obdrži na klopi le z osvojitvijo lige prvakov. Še precej več jih meni, da bi se morala Barcelona po sila bledih predstavah v ...