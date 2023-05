Messi bo začel proti Ajaccioju

Argentinski zvezdnik Lionel Messi bo v soboto začel tekmo 35. kola francoskega prvenstva med Paris Saint-Germainom in Ajacciojem, je potrdil trener pariškega velikana Christophe Galtier. Petintridesetletni svetovni prvak z Argentino se bo tako uradno vrnil po suspenzu kluba zaradi neodobrenega obiska Savdske Arabije.

Francoski mediji so po porazu proti Lorientu v 32. kolu in kasnejšem dvotedenskem suspenzu namigovali, da je Messi že odigral zadnjo tekmo za PSG in bo v prihodnji sezoni igral v Savdski Arabiji.

PSG je kasneje po številnih pogovorih z argentinskim zvezdnikom zagotovil, da bo ta do konca prvenstva še igral za klub, uradnega odhoda Argentinca po koncu pogodbe 30. junija pa še niso potrdili.

»Lionel Messi bo začel jutrišnjo tekmo,« je na novinarski konferenci dejal Galtier. »Govoril sem z njim, je zelo sproščen in pripravljen igrati. Odločen je, da osvoji še en naslov francoskih prvakov,« je dodal glavni trener PSG. O suspenzu, ki je sicer trajal šest dni oziroma do vrnitve na treninge, Galtier ni želel govoriti.

Do konca sezone francoskega državnega prvenstva so še štiri kola. Parižani imajo na vrhu šest točk naskoka pred drugouvrščenim Lensom. Še dve točki več zaostaja Marseille.