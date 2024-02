Messi del zarot iz tujine

Neigranje argentinskega nogometnega zvezdnika Lionela Messija na prijateljski tekmi v Hongkongu njegovega Inter Miamija proti enajsterici Hongkonga še naprej jezi kitajsko javnost. Kitajski tabloidi pišejo, da bi lahko bil razlog tudi zarota tujih držav. Argentinski as in njegova ekipa Inter Miami sta v nedeljo na prijateljski tekmi proti enajsterici Hongkonga povzročila bes navijačev, potem ko je Messi vseh 90 minut obsedel na klopi zaradi poškodbe.

Za vstopnico je bilo treba v Hongkongu odšteti tudi do 450 evrov. Navijači so bili nezadovoljni in zahtevali vračilo denarja, izžvižgali pa so tudi solastnika ekipe Davida Beckhama, ko se je ta poskušal zahvaliti občinstvu za prihod na tekmo. Messi je na naslednji pripravljalni tekmi svojega moštva na Japonskem odigral pol ure, kar je na Kitajskem povzročilo dodatno ogorčenje in obtožbe, da je s tem Messi namenoma škodoval kitajskemu ugledu in dal prednost Japonski. Vplivni tabloid Global Times je omenjal celo zlovešče tuje sile, ki so se zarotile proti Kitajski.

»Ena od teorij je, da imajo Messijeva dejanja politično ozadje. Hongkong je skušal s to tekmo spodbuditi gospodarstvo, zunanje sile pa so s tem incidentom namerno želele osramotiti Hongkong,« so zapisali in dodali, da teh špekulacij ni moč izključiti. Pred hongkonškimi oblastmi se bodo morali zagovarjati tudi organizatorji, ki so do zadnjega zagotavljali, da bo Messi igral. Glavna svetovalka hongkonške vlade Regina Ip je ob tem na družbenih omrežjih dejala, da bi bilo bolje, če se Messi nikoli ne bi vrnil v Hongkong.

»Prebivalstvo Hongkonga Messija sovraži, tudi Inter Miami in vse temne sile, zaradi katerih je namenoma zavrnil Hongkong,« je na X zapisala Ip. Organizatorji bodo gledalcem omogočili 50-odstotno povrnitev stroškov nakupa vstopnic pri pooblaščenih prodajalcih. »Zavedamo se naše odgovornosti kot organizatorji, zato bomo do sredine marca sporočili pogoje za povrnitev določenih stroškov,« je omenilo podjetje Tatler Asia.