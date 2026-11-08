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Nogomet

Messi drugič zapored ugnal konkurenco

Argentinski nogometni zvezdnik tudi pri 39 letih zabija gole kot za stavo. Naš reprezentant David Brekalo v dodatnih kvalifikacijah.
Lionel Messi ohranja izjemno učinkovitost. FOTO: Marco Bello/Reuters
Galerija
Lionel Messi ohranja izjemno učinkovitost. FOTO: Marco Bello/Reuters
STA, S. U.
8. 11. 2026 | 08:19
1:52
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Argentinski nogometni zvezdnik v dresu Interja iz Miamija Lionel Messi je drugič zaporedoma osvojil nagrado za najboljšega strelca severnoameriške nogometne lige MLS.

Devetintridesetletni argentinski superzvezdnik je v tej sezoni v rednem delu dosegel 26 golov, kar je zadostovalo za zgodovinski dosežek. Postal je namreč prvi nogometaš, ki je nagrado za najboljšega strelca lige MLS osvojil v dveh zaporednih letih. Na drugem mestu je Hrvat Petar Musa iz Dallasa z 22 goli.

V MLS se je končal redni del sezone. V vzhodni konferenci je prvo mesto prepričljivo osvojil Nashville s 77 točkami. Miami je zasedel drugo mesto s 60 točkami, medtem ko je tretjeuvrščeni New England zbral 58 točkah. Messijevo moštvo se bo v uvodnem krogu končnice pomerilo s Columbusom, preostala para vzhodne konference pa sta New England - Philadelphia in Charlotte - Chicago. Vodilni Nashville bo igral proti zmagovalcu dodatnih kvalifikacij med Orlandom in Cincinnatijem. Za Orlando nastopa slovenski reprezentant David Brekalo.

David Brekalo takole poskuša ustaviti poljskega asa Roberta Lewandowskega. FOTO: Talia Sprague/Reuters
David Brekalo takole poskuša ustaviti poljskega asa Roberta Lewandowskega. FOTO: Talia Sprague/Reuters

Pari prvega kroga končnice zahodne konference so Dallas – Portland, Los Angeles FC – St. Louis in Houston – San Jose, Vancouver pa se bo pomeril z zmagovalce dodatnih kvalifikacij med ekipama Seattle in Real Salt Lake.

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MLSLionel MessiDavid Brekalo

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