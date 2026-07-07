Messi dvignil Argentino iz pepela, nato pa so mu iz oči privrele solze

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je po tekmi osmine finala na svetovnem prvenstvu z Egiptom (3:2), na kateri je vnovič odigral zelo vidno vlogo, izbruhnil v solzah. Njegovi soigralci po dvoboju, o katerem se bo tudi zaradi sodniških odločitev govorilo še nekaj časa, niso skoparili s pohvalami na račun svojega rešitelja, ki je z asistenco in golom v 83. minuti prispeval pomemben delež k zmagi Južnoameričanov.

»Iskreno povedano: Lionela je skoraj nemogoče opisati. Na tem svetovnem prvenstvu igra neverjetno. Poskušamo mu pomagati, ga podpirati in uživati v vsakem trenutku ob njem. Hvaležni smo mu za vse, kar počne za reprezentanco, pa tudi za to, kako se vede do vseh nas. Je legenda. Je najboljši nogometaš na svetu – pravzaprav v zgodovini,« je po tekmi poudaril Julian Alvarez.

Martinez: Messi je pravi vodja

Podobno ganjen je bil tudi Lautaro Martínez, ki je Messija označil za pravega vodjo moštva in človeka, okoli katerega se vrti celotna reprezentanca. »On je naš kažipot, naša referenčna točka, naš vodja. Po zadnjem sodnikovem žvižgu sem mu dejal, naj uživa v tem trenutku, ker si ga je zaslužil. Še naprej bomo dali vse od sebe – zase, predvsem pa zanj. To je njegovo zadnje svetovno prvenstvo, naši reprezentanci pa je že doslej dal neizmerno veliko.«

Ko so Argentinci po neverjetnem preobratu proslavljali napredovanje v četrtfinale, je Messi jokal od sreče. Prizor je bil simboličen opomnik, da se eden največjih nogometašev vseh časov približuje zadnjim poglavjem svoje izjemne reprezentančne kariere, njegovi soigralci pa so trdno odločeni storiti vse, da bi se poslovili z novo lovoriko.