Messi ima v Španiji nov projekt

Argentinski velezvezdnik Lionel Messi je dosegel dogovor glede nakupa španskega drugoligaša Eldenseja. Po pisanju dobro obveščenega novinarja Fabrizia Romana bo 39-letnik postal novi 100-odstotni lastnik kluba.

Sklenjeni posel mora formalno odobriti še španski Nacionalni športni svet, nato bo Eldense postal drugi klub, ki bi prešel v Messijeve roke. Trenutno je ekipa še v lasti kolubijske investicijske skupine TH Soluciones Group S.A.S., ki si lasti tudi moštva v Kolumbiji in Švici. Kolumbijski vlagatelji so klub prevzeli oktobra lani.

Eldense svoje tekme igra v mestu Elda na štadionu Nuevo Pepico Amat s kapaciteto za okoli 5700 ljudi. V drugorazrednem prvenstvu je z dvema točkama po štirih odigranih tekmah na predpredzadnjem 20. mestu.

Argentinec je sicer aprila uradno zaključil prevzem katalonskega kluba Cornella. Ta nastopa v peti diviziji španskega nogometa. »Ta poteza še dodatno utrjuje Messijeve tesne vezi z Barcelono ter njegovo zavezanost razvoju športa in lokalnih talentov v Kataloniji,« so pri klubu zapisali ob prevzemu lastništva.