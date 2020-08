Messi in Lewandowski tudi v boj za zlato žogo

Lizbona

Sodeč po letošnjih igrah več možnosti za zmago Bavarcev.

V vratih veliki dvoboj dveh vodilnih nemških čuvajev mreže.

Navijači razočarani nad Barcelono, le Messi ostaja nedotakljiv.

Poljski reprezentant Robert Lewandowski je vodilni igralec bundeslige.

Rummenigge razjezil Barcelono, Schuster ne

- Le eno lepotno napako ima današnja predstava velikanov evropske nogometne scene v rdečih klubskih barvah Bayerna in modro-rdečih Barcelone: na Štadionu luči v Lizboni ne bo gledalcev. A takšna je pač usoda sklepnega dela sezone tudi v ligi prvakov, kjer pa se je ne glede na prazne tribune v portugalski metropoli vnel izjemen boj na igrišču. Že uvodna tekma Atalante in PSG štiridnevnega četrtfinalnega sporeda je ponudila tisto mikavnost nogometa na velikem odru, pred novim izjemnim poglavjem so Bavarci in Katalonci.Oboji prihajajo iz bogatih regij svoje države, s številnimi navijači po vsem svetu, izjemnim trženjem in paleto velemojstrov nogometne žoge v dolgih desetletjih. Na Slovenskem je bil Bayern predvsem priljubljen v drugi polovici sedemdesetih, ko je prav pri največjem nemškem klubu svoje izjemno poglavje pisal, za to moštvo so stiskali pesti tudi naši zdomci, Barcelona je velika marketinška zgodba zadnjega obdobja s superzvezdnikom na igrišču – argentinskim čarodejemTo je klub, katerega majice in šolske torbe nosijo otroci tudi pri nas, dekleta in žene se zlahka pridružijo v športnih lokalih moški srenji, če na velikih zaslonih s soigralci kraljuje omenjeni Argentinec.Pri vsem skupaj gre za izjemno pretakanje denarja, na zelenici pa kajpak za kopico privlačnih dvobojev: za uvod drevi že v vratih. je boljši? O tem se nogometna Nemčija prepira že dolgo, kot nekoč, ko je »volila« med Jensom Lehmannom in Oliverjem Kahnom, selektorpa na poti h končni odločitvi nikdar nima lahke naloge. Obenem pa ni nikakršnega dvoma o tem, koliko pomenita za svoje moštvo. Neuer je povrh še kapetan, pravzaprav je ob Dunajčanu Davidu Alabi ter domačinuše edini ostal iz tiste zadnje sanjske naveze velikih asov Allianz Arene s(ravno pred dvema dnevoma je minilo 13 let od njegovega prvega nastopa za Bayern) inNemec v katalonskih vratih ter Stegen pa prihaja iz Porenja, nogometne šole Borussie iz Mönchengladbacha, zares je pozneje zablestel pod žarometi Camp Noua in ob zahtevnih privržencih Barcelone.Slednji so razočarani nad dosedanjo sezono, njihovo ljubljeno moštvo je na koncu v boju za španski naslov krepko zaostalo za večnim tekmecem Realom iz Madrida, še bolj od slabe bere točk pa je navijače bolela neprepoznavna igra, ki je bolj kot atrakcijo ponujala – dolgočasje. Zato zdaj ne preseneča, da prepričljivemu Bayernu, vnovič doma prvaku in pokalnem zmagovalcu, stavnice ponujajo več možnosti, tudi v Španiji zelo spoštovaninekdanji nemški reprezentant, ki je na pisani klubski poti igral tako za Barcelono kot za Real in Atletico Madrid (za slednjega leta 1992 tudi proti Mariboru), je jasno dejal, da je v tem dvoboju favorit Bayern. In tega mu, sodeč po odzivih, v Barceloni niso zamerili.Drugače pa je v primeru, prvega Bayernovega moža, prav tako legendarnega reprezentanta. Pred dnevi je stresel jezo, ker letos ne bo podelitve Zlate žoge, po njegovem mnenju bi si jo tokrat zaslužil Poljakodlični napadalec münchenskega moštva in sploh prvi as bundeslige. Kaj pa Messi – je pri priči zavpila nogometna Barcelona. V včerajšnjem Mundu Deportivu, športnem dnevniku iz katalonske metropole, pa je bilo nato prebrati zelo spoštljive Rummeniggejeve besede o argentinskem čarodeju. Obenem pa se nadaljuje tudi saga o njegovem odhodu. Podobno kot naj bi Lewandowskega lovil Real, je zdaj Messi pred vhodnimi vrati milanskega Interja ...