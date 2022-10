Messi in Mbappe blestela na Korziki, Argentinec že gleda proti mundialu

Kylian Mbappe je zadel dvakrat in še enkrat asistiral za gol Lionelu Messiju, ki je Francozu podelil dve asistenci in zaključil izjemno akcijo v 78. minuti, ko mu je Mbappe podal v prostor s peto, Argentinec pa je obšel vratarja in v slogu najbolj znanih videoiger zaključil v prazno mrežo.

PSG je s tekmo več prednost pred prvim zasledovalcem Lorientom povišal na šest točk, v javnosti pa so v zadnjih urah zakrožile tudi izjave Messija o prihajajočem svetovnem prvenstvu v Katarju. Argentinski as je že potrdil, da bo to njegov zadnji mundial, pred katerim pa nekdanji poraženi finalist (SP 2014 v Braziliji) opozarja, da se z rojaki ne boji nobenega tekmeca. Leta 2018 v Rusiji so Argentinci sicer v osmini finala izgubili ravno proti Franciji z Mbappejem, ki je na koncu kot najboljši mladi nogometaš turnirja z galskimi petelini tudi osvojil naslov svetovnega prvaka.

»Dobro nam gre in ljudje že z navdušenjem pričakujejo naš povratek iz Katarja s trofejo, a tako ne gre,« je za Directv Sports dejal Messi. »Zadnji mundial je bil naporen, veliko se mora 'poklopiti' za končno zmago. Ni dovolj zgolj to, da si v dobri formi, veliko dejavnikov te lahko izloči in veliko je ekip, ki gojijo enake želje kot mi in jim gre dobro. Želimo si, tja se gremo borit in ne borimo se nikogar, ker smo pripravljeni na spopad s komerkoli, a z umirjenimi mislimi.«

Če bi zadel proti Islandiji, bi bila zgodba že v Rusiji drugačna

Messi, ki je kot favorite izpostavil Francoze in stare južnoameriške rivale Brazilce, se je SP 2018 v Rusiji spominjal po ključnem remiju na uvodni preizkušnji z Islandijo (1:1). Messi je takrat zapravil najstrožjo kazen, a se je z rojaki po kasnejšem bolečem porazu s Hrvaško (0:3) vendarle uspel prebiti v izločilne boje s prigarano zmago nad Nigerijo (2:1). Nato je sledil poraz s Francozi (3:4).

»V prvih minutah prve tekme je vedno težko nadzirati živce in napetost. Mislim, da je uvodna tekma zelo pomembna, ker te zmagovit začetek pomiri. Na zadnjem mundialu smo začeli z neodločenim izidom in vedno sem govoril, da če bi izkoristil tisto enajstmetrovko in bi na koncu zmagali, bi bila zgodba povsem drugačna,« pred zadnjo reprezentančno preizkušnjo z Združenimi arabskimi emirati (16. novembra) in kasnejšim odhodom v Katar še pravi Messi.