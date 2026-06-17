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Nogomet

Suhadolnik po predstavi Messija: Romantični nogomet vendarle v ospredju

Hat-trick Messija, dva gola Mbappéja in nova vprašanja o Braziliji, Hrvaški ter dragem mundialskem spektaklu.
»Vedo, da mora biti Messi samo sproščen, potem so tudi vsi drugi boljši.« FOTO: Roberto Schmidt/AFP
Galerija
»Vedo, da mora biti Messi samo sproščen, potem so tudi vsi drugi boljši.« FOTO: Roberto Schmidt/AFP
R. I.
17. 6. 2026 | 11:03
17. 6. 2026 | 11:40
3:19
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Noč na mundialu je naposled ponudila predstavo največjih zvezdnikov: Lionel Messi je ob zmagi Argentine nad Alžirijo s 3:0 dosegel hat-trick, Kylian Mbappé pa ob slavju Francije proti Senegalu s 3:1 prispeval dva gola. V ospredje prihaja tudi simbolni dvoboj najboljših strelcev, saj se je Messi z novimi goli povzpel na vrh večne lestvice strelcev svetovnih prvenstev.

Kot je v Delovem studiu poudaril urednik športa Jernej Suhadolnik, se »obeta zanimiv dvoboj med Mbappéjem in Messijem«, in dodal, da so »romantični ljubitelji nogometa« zadovoljni, ker je na vrhu lestvice prav Argentinec ujel Miroslava Kloseja.

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Francija je proti Senegalu delovala čvrsto in organizirano, čeprav se je predvsem v prvem polčasu mučila. Suhadolnik je v pogovoru z voditeljem Rokom Tamšetom opozoril, da Senegal ni bil lahek tekmec, saj gre za reprezentanco, ki je med afriškimi ekipami v zadnjih letih močno napredovala: »Afriške reprezentance so taktično zrasle. Zdaj so fantje že dolgo v Evropi, znajo predvideti različne situacije in razmišljati taktično, zato so izjemno neugodne.« Argentina pa je prvenstvo začela bolje kot na zadnjem mundialu, kjer je nato kljub uvodnemu porazu osvojila naslov svetovnega prvaka.

Brazilija je ob remiju z Marokom pustila bolj zadržan vtis. Igro selektorja Carla Ancelottija je opisal kot značilno za njegove ekipe: »Ancelotti ne slovi po tem, da bi igralce učil, ampak jih sprosti. Spredaj jim da svobodo, zadaj mora biti disciplina. Na tak način je zabil gol Vinicius Junior.« Pri tem ostaja vprašanje vrnitve Neymarja, ki ga je označil za »največjo uganko te Brazilije«.

Voditelj nogometne oddaje Rok Tamše in urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik. FOTO: Marko Feist
Voditelj nogometne oddaje Rok Tamše in urednik športne redakcije Jernej Suhadolnik. FOTO: Marko Feist

Posebno pričakovanje spremlja evropski derbi med Anglijo in Hrvaško, ki ga Suhadolnik vidi kot »prvi pravi evropski derbi in verjetno tudi derbi prvega kola«. V središču bo tudi zadnji veliki turnir Luke Modrića in generacije hrvaških senatorjev. Hrvaška po njegovem mnenju računa predvsem na izkušnje in taktično disciplino: »V končnici bo Hrvate zelo težko izločiti drugače kot s kazenskimi streli.«

Ob tem mundial ne odpira le nogometnih tem. Veliko prahu dvigujejo tudi drage vstopnice, skromnejše vzdušje na stadionih in poteze Fife, je izpostavil Tamše.

Suhadolnik je bil kritičen tudi do tako imenovanih osvežitvenih premorov: »Gre za to, da se poskuša potegniti še nekaj dodatnih dolarjev od pokroviteljev.« Obisk tekem je sicer po podatkih Fife visok, vendar vzdušje na stadionih ni primerljivo z evropskimi prvenstvi. »To ni več tisto, kar smo bili vajeni doslej. Vzdušje je kot na zboru politične stranke,« je dejal.

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Delov poslovni center

EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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