  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Messi proslavil zgodovinski zadetek in tekmecu sarkastično ponudil avtogram

Da z legendarnim Argentincem ni pametno zobati češenj, se je prepričal tudi trener Orlanda, ko mu je Messi po zadetku namenil posebno gesto.
FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters Connect
Galerija
FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters Connect
L. Š.
2. 3. 2026 | 14:05
2. 3. 2026 | 14:08
1:24
A+A-

Lionel Messi je postal šele četrti igralec v zgodovini s 70 zadetki iz prostih strelov. Pred Argentincem so na lestvici še trije Brazilci, in sicer Juninho (72 zadetkov), Carlos Roberto de Oliveira (75 zadetkov) in Marceliona Carioca (78 zadetkov).

image_alt
Šešku trije zadetki v 84 minutah prinesli nagrado igralec meseca

Messi trenutno igra v ligi MLS, kjer pod taktirko Javiera Mascherana nastopa za Inter Miami. Njegova ekipa je včeraj po zaostanku z 2:0 s pomočjo dveh zadetkov Messija na koncu zmagala s 4:0, pri čemer je 38-letni Argentinec prispeval dva zadetka. Najprej je zadel v 57. minuti, nato pa z mojstrskim prostim strelom še v 90. minuti. Z drugim golom je zapečatil tekmo in dosegel 70. zadetek iz prostih strelov v karieri.

Da z Messijem ni pametno zobati češenj, se je prepičal tudi trener Orlanda Oscar Pareja. Po drugem zadetku se je Messi namreč obrnil proti Pareju in ga vprašal, če želi njegov avtogram.  

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Po incidentu

Predsednik Fife: Rdeči karton za igralce, ki si med govorjenjem zakrivajo usta

Infantino je omenil tudi možnost različnih kazni za rasistične zlorabe, odvisno od tega, ali se igralec javno opraviči ali ne.
2. 3. 2026 | 09:24
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Naši na tujem

Andraž Šporar je nazaj, Jaka Bijol neuspešen

Nogomet: V tujih ligah so te dni odlično igrali nekateri slovenski nogometaši. Andraž Šporar junak slovaškega derbija.
Matic Rupnik 2. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Zadetek v polno

Gledališče sanj spet slavi junaka Benjamina Šeška (VIDEO, FOTO)

Slovenski nogometni biser Benjamin Šeško je bil mož odločitve ob zmagi Manchester Uniteda proti Crystal Palaceu. Prvič v prvi postavi pod Michaelom Carrickom.
Peter Zalokar 1. 3. 2026 | 17:03
Preberite več
Premium
Nedelo
Alexander Sørloth

Norvežan, ki osrečuje Jana Oblaka

Znani so vsi udeleženci osmine finala nogometne lige prvakov, najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Slovenija ima enega predstavnika, Jana Oblaka.
Matic Rupnik 1. 3. 2026 | 14:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Legendarni derbi

Nemški der klassiker tokrat v rdeče-beli barvi

V nemški bundesligi je za nami največji derbi med Bayern Münchenom in Borussio Dortmund. Na zanimivem dvoboju se tokrat veselijo Bavarci.
28. 2. 2026 | 20:55
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Premier liga

Manchester City preko Bijola in druščine vse bližje vrhu lestvice

V angleški premier ligi so za nami zanimivi obračuni, na katerih so deževali zadetki. Liverpool brez težav, zdrs Newcastla. City trudoma prek Leedsa.
Matic Rupnik 28. 2. 2026 | 18:45
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo

Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
1. 3. 2026 | 05:23
Preberite več
Novice  |  Svet
Spremljamo dogajanje

     V živo: Slovence bosta v domovino pripeljali dve čarterski letali

Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
2. 3. 2026 | 06:41
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Napad na Iran

»​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prva dama brez stika z resničnostjo

Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
1. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zagreb – kjer se srečata kultura in narava

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Slovenija z znanjem podpira razvoj držav Zahodnega Balkana

Promo Delo 26. 2. 2026 | 11:30
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Lionel MessiInter Miamiprosti strelDosežekMLSBrazilcinogomet

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Napad na Iran

Andrej Šter: Čudi me, da so agencije prodajale aranžmaje v te kraje

Dolgoletni vodja Konzularne službe pravi, da je skupna akcija EU trenutno nemogoča, tudi veliko bi tvegali, če bi ljudi zbrali za polet na določenem kraju.
Saša Bojc 2. 3. 2026 | 15:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Iran

Regionalni kaos v izraelski režiji

Ameriška administracija je le podizvajalka mesijansko-kolonialnih izraelskih oblasti.
Boštjan Videmšek 2. 3. 2026 | 14:40
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Tivolskemu zmaju prestižna lovorika

T. J. Brennan, ki je pred to sezono okrepil hokejiste Olimpije, je izbran za najboljšega igralca rednega dela sezone v ICEHL.
Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 14:31
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Mundial

Kdo namesto Irana na SP 2026? Možnosti ima tudi Slovenija

Dolgo pričakovani spopad med ZDA, Izraelom in Iranom, ki ga je ukazal ameriški predsednik Donald Trump, ne bo prizanesel niti nogometu.
Jernej Suhadolnik 2. 3. 2026 | 14:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Inter Miami

Messi proslavil zgodovinski zadetek in tekmecu sarkastično ponudil avtogram

Da z legendarnim Argentincem ni pametno zobati češenj, se je prepričal tudi trener Orlanda, ko mu je Messi po zadetku namenil posebno gesto.
2. 3. 2026 | 14:05
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Tivolskemu zmaju prestižna lovorika

T. J. Brennan, ki je pred to sezono okrepil hokejiste Olimpije, je izbran za najboljšega igralca rednega dela sezone v ICEHL.
Siniša Uroševič 2. 3. 2026 | 14:31
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Mundial

Kdo namesto Irana na SP 2026? Možnosti ima tudi Slovenija

Dolgo pričakovani spopad med ZDA, Izraelom in Iranom, ki ga je ukazal ameriški predsednik Donald Trump, ne bo prizanesel niti nogometu.
Jernej Suhadolnik 2. 3. 2026 | 14:19
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Inter Miami

Messi proslavil zgodovinski zadetek in tekmecu sarkastično ponudil avtogram

Da z legendarnim Argentincem ni pametno zobati češenj, se je prepričal tudi trener Orlanda, ko mu je Messi po zadetku namenil posebno gesto.
2. 3. 2026 | 14:05
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Modra kraljica Šumadije

Sliva je del naše identitete. Zgodba o družini Škorić, Rudniku in sadežu, ki je iz tradicije ustvaril sodobno razkošje.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Festival svetlobe Zagreb: ko mesto zasije v novi luči

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 16:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Od New Yorka do Ženeve: Slovenija kot glas razuma in zaupanja

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Pical Resort

Novo poglavje razkošja na jadranski obali

Leži ob morju, v osrčju parka Parenzana Beachfront, in prinaša sodobno razkošje, ki temelji na povezanosti, pristnosti in doživetju prostora.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Kultura, glasba in šport skozi vse leto

Zagreb, mesto, ki osvaja

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalcez vsega sveta.
Promo Delo 26. 2. 2026 | 20:30
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo