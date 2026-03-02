Messi proslavil zgodovinski zadetek in tekmecu sarkastično ponudil avtogram

Lionel Messi je postal šele četrti igralec v zgodovini s 70 zadetki iz prostih strelov. Pred Argentincem so na lestvici še trije Brazilci, in sicer Juninho (72 zadetkov), Carlos Roberto de Oliveira (75 zadetkov) in Marceliona Carioca (78 zadetkov).

Messi trenutno igra v ligi MLS, kjer pod taktirko Javiera Mascherana nastopa za Inter Miami. Njegova ekipa je včeraj po zaostanku z 2:0 s pomočjo dveh zadetkov Messija na koncu zmagala s 4:0, pri čemer je 38-letni Argentinec prispeval dva zadetka. Najprej je zadel v 57. minuti, nato pa z mojstrskim prostim strelom še v 90. minuti. Z drugim golom je zapečatil tekmo in dosegel 70. zadetek iz prostih strelov v karieri.

Da z Messijem ni pametno zobati češenj, se je prepičal tudi trener Orlanda Oscar Pareja. Po drugem zadetku se je Messi namreč obrnil proti Pareju in ga vprašal, če želi njegov avtogram.