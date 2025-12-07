Messi je Inter z dna popeljal do naslova ameriškega prvaka

Ko se je Lionel Messi pridružil Interju iz Miamija julija 2023, je bilo moštvo Davida Beckhama prikovano na dno lige MLS. Danes so v ameriškem prvenstvu na vrhu, po zmagi s 3:1 proti Vancouvru so osvojili MLS Cup in postali prvaki. Messi je v drugem polčasu z dvema asistencama zrežiral zasuk.

Na drugi strani je dobro igral tudi nekdanji Bayernov zvezdnik Thomas Muller, a ni bil kos Messiju, strelcu drugega gola Rodrigu de Paulu, Jordiju Albi, Luisu Suarezu in številnim drugim zvezdnikom, ki jih je David Beckham zbral v Miamiju. »Messi na Florido ni prišel le uživat, čeprav se njegova družina tukaj dobro počuti. Želi si zmagovati in danes je to vnovič dokazal,« je Messija pohvalil Beckham.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - DECEMBER 06: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF celebrates after winning the Championship following the Audi 2025 MLS Cup Final match between Inter Miami CF and Vancouver Whitecaps FC at Chase Stadium on December 06, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Elsa/Getty Images/AFP (Photo by ELSA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP) Foto Elsa Getty Images Via Afp

To je bil že 44. naslov v članski konkurenci za Messija, ki je postal tudi MVP finala, zelo verjetno bo drugič zapored postal MVP lige MLS. Z novo pogodbo je zvestobo Interju obljubil še za nekaj let, v prihodnji sezoni bodo naslov prvaka branili na novem štadionu.