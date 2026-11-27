Carlosu Tevezu, poznanemu pod vzdevkom »Apache«, se je izpolnila ena od dveh velikih želja. Septembra je namreč razkril načrt, da bi na svoji poslovilni tekmi združil Lionela Messija in Cristiana Ronalda, zdaj pa je prihod prvega tudi uradno potrjen. Messi bo tako 20. decembra zaigral na sloviti La Bomboneri.

»Prava čast bo na zadnjem plesu Apacheja pozdraviti najboljšega igralca na svetu,« so ob potrditvi prihoda 39-letnega Argentinca zapisali organizatorji.

Tevez in Messi, ki sta vrsto let skupaj igrala za argentinsko reprezentanco, se bosta tako še enkrat znašla na istem igrišču. Tokrat brez rezultatskega pritiska, a pred polnimi tribunami štadiona, na katerem je Tevez naredil prve in tudi zadnje korake svoje klubske kariere.

Manjka le še Ronaldo

Vprašanje ostaja predvsem, ali bo Tevezu uspelo v Buenos Aires pripeljati še Ronalda, s katerim je med letoma 2007 in 2009 igral pri Manchester Unitedu.

»Kako se bom smejal, ko bosta Messi ali Cristiano šla mimo Flaca Schiavija. Sploh ju ne bo mogel videti,« se je Tevez pošalil v pogovoru za TyC Sports, ko je govoril o zvezdniški zasedbi, ki jo želi zbrati na La Bomboneri.

Prihod 41-letnega Portugalca za zdaj ni potrjen, dodatno oviro pa predstavlja njegov klubski koledar. Prav 20. decembra bo Al Nassr v Kuvajtu igral polfinale savdskega superpokala proti Al Kholoodu.

Od Buffona do Agüera

Tudi brez Ronalda seznam potrjenih gostov sicer spominja na pravo zasedbo nogometne tekme zvezd. V Buenos Aires bodo med drugim pripotovali Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand, Sergio Agüero, Leandro Paredes in Martin Palermo.

Tevez želi gostom pokazati tudi okolje, iz katerega prihaja. Pred tekmo jih tako namerava odpeljati v Fuerte Apache, revno predmestje Buenos Airesa, po katerem je dobil svoj znameniti vzdevek.

»Hočem, da vedo, od kod sem prišel,« je pojasnil 42-letnik, ki je med kariero igral za Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City in Juventus.

Tevez se je od profesionalnega nogometa poslovil leta 2022. Kariero je sklenil tam, kjer jo je tudi začel – pri Boci Juniors.