Messi jih lahko reši sam, kaj pa Haaland in Kane? (VIDEO)

Svetovno prvenstvo v nogometu je vstopilo v odločilni del, v igri za naslov prvaka je ostalo osem reprezentanc, med njimi šest evropskih, branilka naslova Argentina in Maroko kot zadnji afriški predstavnik. O obetih ekip v četrtfinalu smo v Delovem studiu govorili z nekdanjim reprezentantom Alešem Čehom.

Ena večjih zgodb osmine finala je izpad Brazilije, ki jo je izločila Norveška. Čeh, član reprezentance, ki je igrala leta 2002 na istem mundialu kot šampionska Brazilija (Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos, ...), ni govoril o naključju. »Brazilija ne premore ekipe, ki jo je imela v preteklosti.« Po njegovem se pri petkratnih svetovnih prvakih vidi menjava rodov, Norvežani pa so svojo nalogo opravili odlično: »Norveška je odigrala zelo čvrsto, zrelo in povsem zasluženo zmagala.«

Čeh je opozoril, da je izločilni del turnirja neusmiljen. »To je del tekmovanja, kjer nimaš pravice do slabega dne, saj lahko v nasprotnem primeru hitro izpadeš.« Po njegovem je naloga selektorja še zahtevnejša: ustvariti mora pravo vzdušje, izbrati igralce, ki ustrezajo sistemu, predvsem pa zgraditi skupino, ki bo delovala kot celota. »Niso mogoče vedno zraven le 'najboljši'. Poklicati moraš fante, ki bodo skupaj tvorili čvrsto celoto, in da bo kemija med njimi prava.«

Ob tem je dodal, da je vsak selektor odvisen od kakovosti igralcev, ki jih ima na voljo. »Če imaš boljše igralce, nogometno bolj inteligentne, bolj sposobne, je tebi kot trenerju lažje.« Prav to po njegovem loči največje reprezentance od drugih: imajo posameznike, ki lahko sami prelomijo tekmo. »Velike reprezentance imajo posameznike, ki so sposobni sami odločiti tekmo z eno potezo, z enim driblingom.«

To se je pokazalo pri Argentini, ki se je proti Egiptu vrnila v zadnjem delu tekme. »Argentina se lahko vrne v igro, četudi zaostaja za dva gola v 80. minuti,« je dejal Čeh. Toda hkrati je opozoril, da tudi svetovni prvaki niso nedotakljivi. »Lionel Messi jih ne bo mogel vedno reševati. Bojim se, da Messi enkrat ne bo imel svojega dne in potem se zna zgoditi presenečenje.«

Pred četrtfinalom vidi Francijo zelo visoko. »Francozi so favoriti. Ne samo v četrtfinalu, na splošno so favoriti tudi za finale,« je ocenil pred dvobojem z Marokom, ki pa ga po njegovem ne gre podcenjevati. Ob tem je izpostavil tudi širšo sliko turnirja: »Evropske reprezentance prevladujejo tudi na tem svetovnem prvenstvu, šest jih je med osmerico.« Širitev svetovnega prvenstva je prinesla posledice. »Čim se je svetovno prvenstvo razširilo na toliko reprezentanc, začetna kakovost turnirja ne more biti takšna, kot bi morala biti.«

Čeh je komentiral tudi izplen Uzbekistana, ki ga dobro pozna iz časa dela v tamkajšnji reprezentanci. »Uzbekistan me je razočaral,« je priznal, čeprav je dodal, da so imeli objektivne težave s poškodbami in igralci brez tekmovalnega ritma. V uzbekistanskih medijih strokovnjaki očitajo selektorju Fabiu Cannavaru predvsem to, da ekipa ni bila več tako trdna v obrambi kot v kvalifikacijah. Belgija ga je, nasprotno, pozitivno presenetila. Po zmagi nad ZDA s 4:1 je zasluženo med osmerico. »Belgijci so tudi mene presenetili. Nisem mislil, da bodo lahko šli tako daleč,« je dejal Čeh.

Izstopa dvoboj Norveške in Anglije

Med četrtfinalnimi pari posebej izstopa dvoboj Norveške in Anglije, tudi zaradi dvoboja Erlinga Haalanda in Harryja Kana. Čeh pričakuje zelo zahteven boj. »Norveška – Anglija bo zelo trda tekma.« Na vprašanje, kdo od velikih napadalcev bo odločil večer, je odgovoril preprosto: »Tisti, ki bo dal več golov, tista reprezentanca bo šla najbrž naprej.«

Jernej Suhadolnik in Aleš Čeh. FOTO: Marko Feist

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Ob koncu je opozoril, da bodo četrtfinalne tekme predvsem taktično in telesno zahtevne. »Govorimo že o četrtfinalu. Vložek je zelo, zelo velik.« Kljub jasnim favoritom pa Čeh pušča odprta vrata presenečenjem. »To je draž nogometa, da ne zmaguje vedno najboljši.«

Podatek, da so med štirimi igralci z največjim številom podaj trije Španci (Rodri, Cubarsi, Laporte)? Gre za značilen slog igre, Španijo vidi kot stalnico največjih tekmovanj. »Španija je med favoriti na vsakem prvenstvu. Ima konstanto, dobre igralce, uigrano ekipo in neguje napadalni nogomet. Ne bo ji lahko, toda lahko pride daleč.«