Messi: Nenavadno bo igrati pred praznimi tribunami

Barcelona – Argentinski zvezdnik Lionel Messi že komaj čaka na nadaljevanje zaradi novega koronavirusa prekinjenega španskega prvenstva. Nogometaš Barcelone resda pravi, da se bo težko navaditi na igranje pred praznimi tribunami.



»Prepričan sem, da nam bo na štadionih brez gledalcev sprva čudno, ampak po drugi strani sem že zelo nestrpen, saj pogrešam tekmovalni nogomet,« je priznal Messi. Poudaril je, da mora vsak nogometaš sprejeti dejstvo, da bo ta sezona drugačna, pogled pa je 32-letnik že usmeril v prihodnost, ko bodo lahko navijači znova prisotni na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah.

Copa America se mu je vnovič izmuznila

Dvaintridesetletnika žalosti tudi preložitev južnoameriškega celinskega prvenstva, ki ga v svoji karieri še ni osvojil. »Zame bi bilo to tekmovanje res lepa priložnost za dokazovanje. Veselil sem se igranja za reprezentanco, zato me je potrlo, ko sem izvedel, da bo tekmovanje šele prihodnje poletje,« je dodal Messi, ki pa odločitev vendarle podpira.



Argentinec tako z vodilno Barcelono od 12. marca čaka na ponovni zagon španske lige. Čeprav so španske oblasti dovolile športnim panogam, da zaženejo tekmovanja od 8. junija naprej, se tamkajšnje nogometno prvenstvo ne bo začelo pred 12. junijem. Toda niti ta datum niti spored tekmovanja še nista uradno potrjena.



Na lestvici ima Barcelona dve točki prednosti pred Realom, Atletico Madrid slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka pa je na šestem mestu z zaostankom 13 točk.