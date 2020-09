Barcelona - Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi ostaja kapetan Barcelone. Katalonski velikan je danes pred pripravljalnim obračunom z Gimnasticom iz Tarragone oznanil, da se v klubu kar se tiče igralske hierarhije ni spremenilo ničesar in da bo 33-letnik še naprej nosil kapetanski trak. Ob Messijevi odsotnosti imajo vlogo nadomestnih kapetanov še Sergio Busquets, Gerard Piqué in Sergi Roberto v tem vrstnem redu.



Španski mediji so špekulirali, kako bo v domnevno zadnji sezoni Messija pri Barceloni novi trener Ronald Koeman postavil moštvo. Sodeč po pripravljalni tekmi proti Gimnasticu iz Tarragone, bo Messi še naprej prva violina moštva. Obračun, ki so ga Katalonci dobili s 3:1, je Messi začel v prvi enajsterici in odigral 45 minut. Med strelce se ni vpisal, zadeli pa so povratnik po poškodbi Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann in povratnik v klub Coutinho.

Previsok odkup

Messi se je sicer šele v sredo vrnil na treninge svoje ekipe, pred tem pa je konec preteklega tedna sporočil, da zaradi visoke odkupne klavzule ne bo več razmišljal o tem, da bi predčasno zapustil blaugrano.



Barcelona bo sezono španske lige začela v tretjem krogu, saj sta bila prva dva obračuna prestavljena zaradi igranja Kataloncev v ligi prvakov. Pretekli mesec so v četrtfinalu izpadli po visokem porazu proti Bayernu (2:8).