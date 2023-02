Messi, Pele in Maradona so najboljši vseh časov

Nekdanji nizozemski nogometaš Ruud Gullit je v prejšnjem stoletju zgradil sijajno kariero, ob prelomu 80. in 90. let je sodil med najboljše na svetu. Blestel je v majicah Feyenoorda, Sampdorie in Milana, kariero pa je končal leta 1998 v Chelseaju. V pogovoru za španski športni dnevnik Marca je odgovoril tudi na vprašanje o najboljših nogometaših vseh časov.

»Lionel Messi si je nadel ogromen pritisk pred svetovnim prvenstvom v Katarju. To je bila zanj zadnja priložnost, da osvoji mundial, uspelo mu je in tako je najlepše razkril svoj domet. Messi, Maradona in Pele so največji v zgodovini nogometne igre,« je zatrdil Gullit in izpostavil tudi mlajšega asa.

»Kylian Mbappe ta čas igra na ravni Messija. Blestel je v finalu mundiala, pri 24 letih je prevzel veliko odgovornost. Gre za zunaj serijskega igralca, neverjeten je. Mbappe je imel za seboj zahtevno leto, ker je moral izbirati med PSG in madridskim Realom, a je kljub temu ohranil zbranost in najvišjo raven igre. Navdušen sem,« je razkril Ruud Gullit, ki je lanskega 1. septembra dopolnil 60 let.