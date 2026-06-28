Messi pokazal največ, še dolgo bo lovil Ronalda

Prvi del 23. svetovnega prvenstva v nogometu je zaznamovalo najmanj pet dogodkov. Nekateri nogometaši so imeli izzive s pridobivanjem vstopnih viz predvsem v ZDA, ameriške oblasti so zavrnile vstop v državo tudi somalskemu sodniku Omarju Artanu, četudi je imel vstopno vizo, začetki nekaterih tekem so bili ogroženi zaradi slabega vremena, ob tem pa je Fifa uvedla tudi precedenčne premore za osvežitev, ki naj bi ji prinesli dodatnih »poživitvenih« 500 milijonov evrov. Širitev turnirja na 48 reprezentanc – na mizi je dodatna širitev na 64 ekip – so unovčili Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan, ki so doživeli zanje zgodovinski nastop na SP.

Navijači so videli več golov kot v povprečju na šampionatih zadnjih desetletij; strelci so jih v rednem delu turnirja prispevali 215 (2,99 na tekmo). Nedosegljiv je rekord iz leta 1954 (140 golov, 5,38 na tekmo), ko je blestela tedanja madžarska lahka konjenica, ki je resda izgubila finale z Zahodno Nemčijo, še danes znan kot Čudež v Bernu. Letošnji mundial treh držav za zdaj zaostaja tudi za turnirjem iz leta 1994 v ZDA po merilu števila navijačev na tekmah (68.991 na tekmo, letos 64.508).