Messi potreboval le 45 sekund: še vedno je naravnost »smrtonosen«

Argentina je zadnjo pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom opravila suvereno. Svetovni prvaki so na stadionu Jordan-Hare v Alabami premagali Islandijo s 3:0, dvoboj pa je najbolj zaznamovala vrnitev Lionela Messija. Kapetan je vstopil s klopi in že v prvem napadu pokazal, da je pripravljen za največji oder.

Messi je bil na igrišču komaj nekaj trenutkov, ko je že spremenil potek tekme. Najprej je lepo našel Lautara Martineza, ki ga je islandski vratar nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru, nato pa je 38-letni Argentinec sam prevzel odgovornost z bele točke. Zanesljivo je zadel za 2:0 in dosegel že 117. gol v reprezentančnem dresu.

Nico Paz, sin nekdanjega argentinskega reprezentanta Pabla Paza, spada med mlajšo generacijo igralcev, ki počasi dobiva vse več prostora v izbrani vrsti. FOTO: Todd Kirkland Getty Images/AFP

Barco odprl pot do zmage

Argentina je tekmo začela odločno, čeprav je imela Islandija prvo veliko priložnost. Mikael Ellertsson je iz neposredne bližine meril čez gol, neizkoriščena priložnost je bila hitro kaznovana. V 10. minuti islandska obramba po prostem strelu ni najbolje posredovala, Valentin Barco pa je z roba kazenskega prostora natančno zadel za argentinsko vodstvo.

Po zgodnjem golu se je ritem nekoliko umiril. Argentina je imela več žoge in nadzora, Islandija pa je poskušala ostati dovolj kompaktna, da bi tekma ostala odprta. Pred koncem prvega polčasa je imel lepo priložnost Nico Paz, a v dvoboju iz oči v oči ni premagal islandskega vratarja Eliasa Rafna Olafssona.

Messi vstopil in takoj odločil

Selektor Lionel Scaloni je med polčasom opravil več menjav, Argentina pa je tudi v nadaljevanju ostala nevarnejša. Alexis Mac Allister in Lautaro Martinez sta v ločenih napadih stresla okvir vrat, na drugi strani pa je Hakon Haraldsson zapravil eno boljših islandskih priložnosti.

Potem je prišel trenutek, ki ga je čakalo največ navijačev. Messi je vstopil v igro in že v prvem resnem dotiku sprožil akcijo za drugi gol: podaja za Lautara, prekršek vratarja, enajstmetrovka in mirna izvedba. Če je bilo pred tekmo še nekaj vprašanj o njegovi pripravljenosti, jih je kapetan Argentine hitro utišal.

Končni izid je postavil Thiago Almada po akciji, v kateri sta sodelovala Messi in Rodrigo De Paul. Argentina na svetovno prvenstvo tako prihaja v odličnem nizu. Zmaga proti Islandiji je bila že sedma zaporedna za Scalonijevo ekipo, ki bo na turnirju branila naslov iz Katarja. V skupini J jo čakajo Alžirija, Avstrija in Jordanija, prvo tekmo pa bo odigrala proti Alžiriji.