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Nogomet

Messi pred finalom: Yamal je najboljši igralec nove generacije

Kaj sta pred jutrišnjim finalom drug o drugem povedala argentinski zvezdnik Lionel Messi in 19-letni Španec Lamine Yamal.
Lionel Messi bo jutri z Argentino poskusil ubraniti naslov svetovnih prvakov. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
Galerija
Lionel Messi bo jutri z Argentino poskusil ubraniti naslov svetovnih prvakov. FOTO: Dylan Martinez/Reuters
T. E.
18. 7. 2026 | 12:56
18. 7. 2026 | 13:03
3:11
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Jutrišnji finale svetovnega prvenstva bo vrhunec letošnjega športnega leta. Udarili se bosta reprezentanci Argentine, ki brani naslov s prejšnjega prvenstva v Katarju, in Španije, ki je pred dvema letoma slavila v finalu evropskega prvenstva, sedaj pa si želi še stopničko višje. 

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Ena izmed osrednjih zgodb pred dvobojem je odnos med argentinskim velezvezdnikom Lionelom Messijem in mladim španskim asom Laminom Yamalom. Prvič sta se spoznala leta 2007, ko se je 20-letni Messi fotografiral z nekajmesečnim Yamalom. Španec je nato postal odličen nogometaš in podobno kot Messi že kot najstnik navdušil pri Barceloni. 

Jutri se bosta prvič pomerila na zelenici, še pred obračunom pa je osemkratni dobitnik zlate žoge poln hvale na račun 19-letnika. »Obstaja nova generacija nogometašev, ki so zelo dobri in imajo pred seboj še veliko let, a če bi moral izbrati enega zaradi starosti, zaradi tega, kar je doslej dosegel, in zaradi prihodnosti, ki ga morda čaka, bi izbral Lamina. Zame ni nobenega dvoma, da je on najboljši,« je zatrdil Messi. Argentinec je tudi vesel, da Yamal nastopa za Barcelono, s katero je sam spisal številne uspehe. »Mi v Barceloni smo zelo srečni, da imamo Lamina Yamala. To pravim zato, ker je tisto, kar je dobro zanj, dobro tudi za našo Barcelono.«

Lamine Yamal je na letošnjem prvenstvu vknjižil en zadetek. FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images Via AFP
Lamine Yamal je na letošnjem prvenstvu vknjižil en zadetek. FOTO: Florencia Tan Jun/Getty Images Via AFP

Yamal se je kljub skromni statistiki – na mundialu je zadel le enkrat in se še ni podpisal pod asistenco – na letošnjem prvenstvu izkazal, njegovih zmožnosti pa se zaveda tudi argentinski selektor Lionel Scaloni. »Kako ustaviti Yamala? Želim si, da bi lahko Lamina zaklenili v njegovo sobo,« se je pošalil in dodal: »Je fantastičen igralec, pravi zaklad za nogomet. Še vedno je zelo mlad in ima našemu športu še toliko več za ponuditi.«

O odnosu z Messijem je spregovoril tudi mladi španski krilni napadalec. »Gre za vzajemno spoštovanje, in mislim, da oba veva, da ne želim biti Messi, Messi pa ve, da jaz ne želim biti on,« je dejal Yamal. »Želim slediti svoji poti in to je vse. Nimam namena igrati kot on ali nositi številko 10, ki jo je nosil Messi, ali kaj podobnega.«

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Messi in Yamal: fotografija, ki je napovedala nogometno zgodbo stoletja

Devetnajstletnik je prav tako jutrišnjega nasprotnika označil za najboljšega igralca v zgodovini. »Mislim, da na vsaki tekmi dokaže, da je najboljši igralec v zgodovini. Če ima kdo pomisleke, je to zato, ker jih išče, več ni za dodati. Zame je najboljši,« je jasno povedal. 

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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