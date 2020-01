FOTO:»Messi premore toliko znanja, da bo lahko igral, dokler bo želel«

Messi lovi jubilejno 500. zmago v majici Barcelone

Oblak skočil na 3. mesto

Jan Oblak bo pričakal mestni derbi z madridskim Realom kot vratar Atletica, ki ima v nogah tretje največje število tekem za rdeče-beli klub. Po novem sta pred njim le še Abel s 303 tekmami (1983-95) in Molina (248; 1995-2000). Škofjeločan brani mrežo Atletica od leta 2014, doslej pa je zbral 237 tekem. Sobotni obisk štadiona Santiago Bernabeu (16.00), na katerem domuje Real Madrid, bo velikanski izziv za upehani Atletico.

Tudi v Sloveniji ne manjka navijačev Barcelone in privržencev, enega najboljših nogometašev, kar so jih proizvedli od začetkov te igre v 19. stoletju. Katalonska nogometna družina bo drevi (19) posebej na trnih, saj (še vedno) čaka na preporod kluba pod vodstvom trenerjaOsrednja figura današnjega večera naj bi bil prav Messi, prvi solist v katalonskem orkestru. Ta je v zadnjem času razglašen kljub menjavi dirigenta, ob tem pa neučinkovit v napadu. Vsakomur bi bilo težko nadomestiti izgubo napadalcev, kakršna stain, tudi Messiju. Ob tem je v zameno za 15 milijonov € odpotoval v Rim španski reprezentant U-21… Trener Setien nima veliko manevrskega prostora – drevišnjo pokalno tekmo z Leganesom bi lahko začeli (4-3-3) tudi Messi,inBarcelona je prejela zadnjo zaušnico v Valencii, kjer je izgubila stik z madridskim Realom. Drevi bi »morala« napredovati v pokalu ter si zagotoviti mir v svoji hiši; v naslednjih tednih bo imela priložnost za 12 točk in vnovičen napad na španski vrh. Po vrsti bo igrala proti tekmecem, kakršni so Levante, Betis, Getafe in Eibar, pri čemer bo obiskala le Sevillo.Messi bo imel drevi dvojno priložnost za čudovit večer. Prvič, v tekmi z Leganesom lahko zasuče krivuljo uspešnosti kluba navzgor pred ključnim obdobjem sezone. Drugič, z zmago bi dopolnil fantastičen jubilej, ki ga dočaka le izbrana peščica profesionalnih nogometašev – to bi bila zanj okrogla 500. zmaga v majici Barcelone! Ne gre za »običajne« zmage, Messi se je specializiral za uspešne večere proti najmočnejšim, kar daje njegovemu dosežku dodatno veljavo: Barcelona je z njim v enajsterici največkrat premagala Sevillo (29), Atletico (24), Bilbao (24), Espanyol (23) in Real Madrid (19). To so klasični španski klubi.Na tej poti je Argentinec prehodilin zbral neverjetnih, 499 zmag pa je razdelil takole: 349 v španskem prvenstvu, 83 v ligi prvakov, 50 v španskem pokalu, 9 v španskem superpokalu, 5 na klubskem SP in tri v evropskem superpokalu. Na tej poti je Argentinec prehodil 709 tekem in zbral 620 golov, 499 zmag pa je razdelil takole: 349 v španskem DP, 83 v ligi prvakov, 50 v španskem pokalu, 9 v španskem superpokalu, 5 na klubskem SP in tri v evropskem superpokalu.Danes si je težko zamisliti nogomet brez globalnih super zvezdnikov, kakršna stain Lionel Messi. Toda zanesljivo bo prišla tudi njuna ura. Prvi bo naslednji teden dopolnil že 35 let, drugi pa 24. junija dve leti manj.»Leo bo igral, dokler bo želel. Njegovo razumevanje igre je edinstveno. To mu daje potencial, da bo lahko igral vrhunski nogomet tudi v visoki starosti. Ne gre za telesno pripravljenost, bolj za razumevanje igre, ki se skriva v glavi. Poglejte: vsi vemo, kaj bo Messi naredil na igrišču oziroma kaj namerava, toda tega mu ne moremo preprečiti. To je noro,« je ocenil, njegov dolgoletni soigralec v Barceloni in najtesnejši zaveznik v argentinski reprezentanci.