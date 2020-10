FOTO:Messi proti Ronaldu za prestiž tudi v zraku

Ljubljana

- Najboljši nogometaš na svetu in tudi najbolje plačanisi je pred dvema letoma omisli svoje letalo. Prav z njim je včeraj odpotoval v domovino, na letalu pa so mu družbo delali tudi reprezentančni kolegiin, ker se je želel izogniti možnosti okužbe z virusom sars-cov-2.Argentina bo v naslednjih dnevih igrala prvi dve kvalifikacijski tekmi za SP proti Ekvadorju in Boliviji. Med povabljenci na razkošno letalo znamke Gulfstream V je bil tudi prijatelj njegov, ki se bo pridružil urugvajski reprezentanci.Messi je rabljeni Gulfstream V, model 2004, kupil leta 2018 za samo 13 milijonov evrov. Dolgo je 29 m, širok 28 m in visok 8 m, narejen je bil v Združenih dražavah Amerike.Običajno ga Messi uporablja za prevoze z družino na počitnice, zaradi poslovnih obveznosti pa je njegov največji uporabnik očeRazkošno letalo je izjemno uporabno. V njem je šestnajst sedežev, ki se lahko spremenijo v osem postelj. V njem sta dve spalnici, ena med njimi ima kabino za prho, in dve kuhinji.V čigavi lasti je letalo, ni težko ugotoviti. Na repu je Messijeva št. 10. Tudi pri vstopanju v letalo ni nobenega dvoma o tem, komu pripada. Na vsaki od stopnic so poleg njegovega imena zapisana tudi imena treh sinov in soproge.Messijev veliki tekmec Cristiano Ronaldo v svojem zvezdniškem slogu ni bil tako varčen kot Argentinec. Kupil si je prav tako Gulfstream, a novejši model G200, za katerega je odštel dobrih 20 milijonov €. Ronaldovo plovilo je sicer manjše in sprejme do deset ljudi.