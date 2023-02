Messi rešil PSG, Mbappe dvakratni strelec, Neymar poškodovan

Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 24. krogu francoskega prvenstva premagali Lille s 4:3. Parižani, ki so sredi tedna v ligi prvakov na prvi tekmo osmine finala izgubili proti Bayernu ter tako doživeli tretji poraz zapovrstjo v vseh tekmovanjih, so se proti Lillu želeli izogniti še četrtemu zaporednemu neuspehu, kar bi se jim zgodilo prvič po letu 2000.

Tekmo so dobro odprli, po podaji Neymarja je v 11. minuti zadel Kylian Mbappe. Brazilec Neymar pa je bil avtor drugega zadetka domačih, v 17. minuti mu je podal Vitinha. Gostje pa so se hitro vrnili v igro, v 24. minuti je za 2:1 poskrbel Bafode Diakite.

Neymar je igrišče zapustil na nosilih. FOTO: Franck Fife/AFP

Jonathan David je izenačil za Lille v 58. minuti z bele pike, ta pa je dosegel svoj 15. gol sezone in se pridružil Folarinu Balogunu iz Reimsa na vrhu strelske lestvice. Njegov soigralec Jonathan Bamba je v 59. minuti Parižane pahnil na rob novega poraza, a se je PSG izvlekel najprej po zaslugi drugega Mbappejevega zadetka (87.), nato pa v 95. minuti še gola Lionela Messija.

Mbappe se je s tem pridružil Davidu in Balogunu pri 15 golih v sezoni, Neymar, ki je igro zaradi poškodbe gležnja zapustil na nosilih v 51. minuti, pa je pri 13 in 11 podajah, s čimer je prvi asistent lige. Drugi asistent je Messi z desetimi, Argentinec ima na svojem računu tudi 11 golov.