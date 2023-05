Messi se je opravičil

Vodstvo francoskega nogometnega prvoligaša Paris Saint-Germain je 3. maja za dva tedna suspendiral Lionela Messija, ker je brez dovoljenja kluba odpotoval v Savdsko Arabijo. Argentinski zvezdnik se je zdaj opravičil za svoj odhod na Arabski polotok.

»Želim se opravičiti soigralcem in klubu,« je Messi sporočil v video izjavi, ki jo je objavil na družbenem omrežju instagram, na katerem ima 458 milijonov sledilcev. »Če povem po pravici, sem mislil, da bomo imeli po tekmi dan premora, kot je bilo to po prejšnjih tekmah. Zato sem si organiziral pot v Savdsko Arabijo, ki sem jo prej že odpovedal. Tokrat tega nisem mogel narediti. Žal mi je, da sem to naredil, sedaj moram počakati, kaj bo naredil klub,« je dodal 35-letni Argentinec.

Svetovni prvak je prejšnjo nedeljo najprej sodeloval pri domačem porazu proti Lorientu (1:3), nato pa je odpotoval v državo, za katero opravlja vlogo ambasadorja, za kar prejema lepe denarce. A za potovanje ni imel dovoljenja kluba.

V športnem časniku L'Equipe so ob tem pred dnevi zapisali, da je Messi že na izhodnih vratih pri PSG. V klubu naj bi namreč sprejeli odločitev, da mu ne bodo podaljšali pogodbe.