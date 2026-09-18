Messi se bo poslovil, Ronaldo še ni rekel zadnje

Pred novim ciklom reprezentančnih tekem je selektor portugalske reprezentance Jorge Jesus objavil seznam igralcev, na katere bo računal med prihajajočim reprezentančnim oknom. Na seznamu je tudi 41-letni Cristiano Ronaldo.

Portugalski napadalec je na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi dejal, da bo to njegov zadnji mundial, a zvezdnik Al-Nassrja še ni razkril, kdaj se bo poslovil od reprezentance. To je konec avgusta storil argentinski maestro Lionel Messi, ki bo svojo zadnjo tekmo za Argentino odigral 6. oktobra.

Portugalci so v skupini A4, v kateri se bodo najprej v Lizboni (24. t. m.) pomerili z Valižani, nato jih čakata gostovanji na Norveškem in Danskem. Dvoboj z Walesom bo prvi test za Jesusa, ki je v svoji dolgoletni karieri vodil številne klube, nazadnje prav Ronaldov Al-Nassr.

Portugalec je na klopi nasledil Roberta Martineza. Ta je portugalsko izbrano vrsto zapustil po porazu s Španijo v osmini finala nedavnega SP.