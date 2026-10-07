Messi se je poslovil tako, kot se poslovijo nesmrtni (VIDEO)

Lionel Messi je od Argentine odšel z golom, dvema asistencama in več solzami, kot jih lahko prenese običajna prijateljska tekma. Toda to ni bila običajna tekma. To je bil zadnji tango človeka, ki je z reprezentanco prehodil pot od rdečega kartona po manj kot minuti do nesmrtnosti v Katarju.

Na Monumentalu v Buenos Airesu je Argentina premagala Benin s 3:0, rezultat pa je bil pravzaprav le okvir večera. Messi je najprej podal za zadetka Nicolasa Otamendija in Nica Paza, nato pa v 70. minuti še sam zadel z bele točke. Tudi na dan slovesa je torej naredil tisto, kar je počel 21 let: odločal, razigraval, dvigal ljudi s sedežev in hkrati deloval, kot da ga je vse skupaj še vedno nekoliko presenetilo.

Na tribunah tudi družina

Večer se je začel že precej pred prvim sodnikovim žvižgom. Argentinska reprezentanca se je proti stadionu odpravila z odprtim avtobusom, ob cesti pa so jo spremljale množice navijačev. Messi je bil vidno ganjen, za trenutek ni mogel zadržati solz, nato pa je že mahal ljudem, ki so prišli gledat zadnje poglavje največje argentinske nogometne zgodbe po Diegu Maradoni.

Na tribunah so bili njegova žena Antonela in otroci, med gosti številni nekdanji reprezentanti, med njimi Angel Di Maria, Sergio Agüero in Juan Pablo Sorin. River Plate mu je izročil poseben dres z njegovim imenom in častno člansko izkaznico. Uro pred tekmo na Monumentalu ni bilo več prostega sedeža.

Lionel Messi FOTO: Matias Baglietto/Reuters

Pred začetkom so na sredini igrišča razvili velikanski dres s številko 10 in napisom »Hvala«. Messi je komaj prepeval himno, ognjemet ob avt linijah pa je dokončno spremenil prijateljsko tekmo v nacionalni obred.

Antonela Roccuzzo in sinova Thiago in Mateo REUTERS/Rodrigo Valle

Najbolj simbolen trenutek je prišel v 10. minuti. Sodnik je prekinil igro, stadion je vstal, navijači so mu pripravili dolge ovacije, igralci Benina pa so izkoristili premor, da so mu segli v roko. Kapetan afriške reprezentance Sessi D'Almeida mu je že pred tem izročil poseben spominek, vrtnico in pismo celotne ekipe.

Lionel Messi po doseženem golu FOTO: Matias Baglietto/Reuters

Messi je vse spremljal skoraj nejeverno. Kot da se tudi po vseh finalih, zlatih žogah, rekordih in spomenikih iz čustev še vedno ni naučil narediti rutine.

Lionel Messi je prejel po koncu tekme žogo iz rok glavnega sodnika. FOTO: Rodrigo Valle/Reuters

Njegova argentinska pot se je začela 17. avgusta 2005 na prijateljski tekmi proti Madžarski, ko je kot 18-letnik vstopil v igro in bil po manj kot minuti izključen. Prvi gol za reprezentanco je dosegel leta 2006 proti Hrvaški, na istem večeru, ko je za Hrvaško debitiral Luka Modrić. Na svetovnem prvenstvu 2006 je zadel proti Srbiji in Črni gori ter postal najmlajši argentinski strelec na mundialih.

Navijač Argentine FOTO: Matias Baglietto/Reuters

Potem je sledilo vse: olimpijsko zlato leta 2008, prevzem desetice po Riquelmejevem slovesu, kapitanski trak, porazi v finalih, dvomi, začasni umik po izgubljeni Copi Americi 2016 in nato vrnitev, brez katere Argentina ne bi dobila konca, kakršnega je potrebovala.

Antonela Roccuzzo FOTO: Luis Robayo/AFP

Leta 2021 je na Maracani proti Braziliji osvojil prvo veliko člansko lovoriko z Argentino. Leta 2022 je dodal Finalissimo proti Italiji. Nato je v Katarju dokončal zgodbo, ki jo je Argentina čakala 36 let: postal je svetovni prvak, v finalu proti Franciji zadel dvakrat in dvignil pokal, zaradi katerega mu doma niso več mogli očitati ničesar.

Messi se poslavlja kot argentinski rekorder

Leta 2024 je osvojil še eno Copo Americo, leta 2026 pa na svojem šestem mundialu znova pripeljal Argentino do finala, kjer jo je po podaljšku ustavila Španija. Po tem porazu je napovedal konec reprezentančne poti.

Zadnji večer proti Beninu je bil zato manj tekma kot podpis pod 21-letno delo. Messi se poslavlja kot argentinski rekorder po nastopih, golih in asistencah, kot igralec, ki je reprezentanci vrnil Copo Americo, Finalissimo in predvsem svetovno prvenstvo. Odšel je v svojem 208. nastopu, z zadnjim golom, zadnjima asistencama in zadnjim aplavzom.