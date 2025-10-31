Messi se prihodnje leto vrača v Barcelono z namenom, da se maščuje

V Barceloni se politično ozračje pred predsedniškimi volitvami, ki bodo na sporedu leta 2026, že močno segreva. Aktualni predsednik Joan Laporta je po poročanju španskega časnika ABC sicer potrdil, da se bo potegoval za ponovno izvolitev, a braniti svoj mandat, ki ga je začel marca 2021, ne bo lahko.

Kot poroča ABC, se mu namreč obeta spopad z morda najvplivnejšim nasprotnikom, kar bi si ga lahko zamislil: Leom Messijem.

Če je Argentinec pred štirimi leti in pol Laporti javno izkazal podporo, ko je skupaj s sinom Thiagom prišel na volišče, bi se tokrat zgodba lahko obrnila na glavo. Kot navajajo španski mediji, utegne Messi odigrati ključno vlogo in aktivno preprečiti, da bi Laporta obdržal svojo pisarno na Arístides Maillol.

Neizbrisano dejanje izdaje

Odnos med predsednikom in klubsko legendo naj bi bil po poročanju ABC popolnoma pretrgan. Argentinec ni pozabil načina, na katerega je bil prisiljen zapustiti Barcelono. Ironija je, da je Laporta na volitvah leta 2021 gradil kampanjo prav na obljubi, da bo zagotovil, da bo Messi podpisal novo pogodbo. Ta je bila po navedbah medijev že usklajena in je čakala le še na podpis.

Ena od osrednjih volilnih obljub Laporte leta 2021 je bila zagotovitev Messijevega podpisa. FOTO: Pau Barrena/AFP

A nato je sledil preobrat. Zaradi finančnih težav kluba je Laporta potegnil ročno zavoro. Portal Tribuna.com navaja, da je »Laporta v zadnjem trenutku prelomil obljubo, sklicujoč se na finančno krizo kluba«.

Messi in njegova družina so ta Laportin umik razumeli kot »dejanje izdaje«, poroča ABC. Kar se je zgodilo zatem, je zgodovina: 10. avgusta 2021 je Messi podpisal za PSG, v spominu navijačev Barcelone pa je ostal predvsem njegov čustven, jokav nastop na poslovilni tiskovni konferenci.

»Zelo sta jezna, peka na žaru ne bo dovolj«

Da ne gre zgolj za medijska ugibanja, je pred kratkim potrdil tudi nekdanji podpredsednik kluba Jordi Mestre. Ta je v podkastu 'Sports300', kot ga navaja ABC, dejal: »Preko tretjih oseb sem izvedel, da so Leo Messi in njegova družina zelo jezni na Laporto. Zelo jezni. Tisto, kar se je govorilo, da bi se dalo vse popraviti s peko na žaru ('asado'), se je izkazalo za neresnično.«

Trenutni predsednik Joan Laporta je potrdil, da se bo potegoval za ponovno izvolitev. FOTO: Lluis Gene/AFP

Laporta je sicer v javnosti skušal omiliti situacijo. Priznal je, da se je ob prekinitvi pogodbe »odnos nekoliko pokvaril«, a je hitro dodal, da sta ga »potem, bolj ali manj, obnovila«. Vztraja tudi, da »upamo, da mu bomo lahko priredili velik poklon, ki si ga zasluži«.

A viri blizu argentinskega nogometaša, ki jih navaja ABC, trdijo drugače. Messi, ki je nedavno podaljšal pogodbo z Interjem iz Miamija do leta 2028, se zaveda, da je v položaju, ko lahko »izstavi račun« za vse preglavice, ki jih je moral pretrpeti z družino. Selitev v Pariz, v novo okolje in drug jezik, je bila zanje še posebej naporna, saj so bili otroci popolnoma prilagojeni na življenje v Barceloni.

Messijev načrt: Strateška podpora kredibilnemu kandidatu

Argentinčev načrt, kot ga razkrivajo viri, ni neposredna kandidatura; njegov vpliv bo bolj prefinjen. Osebe, povezane z barcelonskim okoljem, naj bi po informacijah ABC že preverjale teren in Messijevo pripravljenost, da se vključi v prihajajoče volitve.

Viri blizu Messija trdijo, da se Argentinec zaveda, da lahko »izstavi račun« za preglavice. FOTO: AFP

Odgovor, ki naj bi ga dobili, je jasen: Messi sodelovanja ne izključuje, je pa odločno poudaril, da Laporta ne bo njegov izbranec.

Še več, po poročanju ABC ni izključeno, da bo Messi svojo držo objavil javno, če bo našel »kredibilno in konkurenčno kandidaturo«, ki bo imela realne možnosti za zmago.

Osemkratni dobitnik zlate žoge se zaveda teže svojega glasu in naj bi bil pripravljen javno podpreti kandidaturo, ki bi imela realne možnosti za zmago. Poteza bi bila strateška; podporo naj bi izrekel v zadnjih dneh kampanje, da bi maksimiral njen učinek.

Messi bo svojo držo morda objavil javno v zadnjih dneh kampanje. FOTO: Reuters

A ABC ob tem dodaja pomembno podrobnost: njegova podpora ne bo brezpogojna. Messi naj bi poudaril, da »ne bo šel s komer koli«. Če se odloči za ta korak, bo to storil zato, da zmaga, zato bo njegova odločitev zelo premišljena.

Politična arena ni prazna

Politična arena, v katero zdaj vstopa Messi, seveda ni prazna. Svojo kandidaturo je že napovedal Víctor Font, vodja pobude 'Sí al futur' in drugouvrščeni z zadnjih volitev. Kot poroča Barca Universal, še ni jasno, ali bo nastopil samostojno ali bo skušal oblikovati enotno fronto opozicije.

Svojo kandidaturo je po poročanju ABC potrdil tudi Joan Camprubí Montal, katerega dedek in pradedek sta bila nekoč že predsednika Barcelone. V volilni panorami naj bi sodelovala tudi druga znana imena, kot sta nekdanji direktor Xavi Vilajoana in ekonomist Marc Ciria.

Messi je nedavno podaljšal pogodbo z Interjem iz Miamija do leta 2028. FOTO: Leonardo Fernandez/AFP

Laporta naj bi zato, kot piše ABC, razmišljal o taktični potezi: volitve bi sklical že aprila. S tem bi morda prehitel morebitno nezadovoljstvo ob koncu sezone, ki bi lahko vplivalo na izid. A ne glede na datum je že jasno, da tokrat podpore svojega nekdanjega asa ne bo imel. Ikoničnega objema manekena z Messijevim dresom, ki je zaznamoval kampanjo 2021, tokrat ne bo mogel ponoviti.