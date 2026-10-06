Messi še zadnjič za Argentino: odhaja tam, kjer mora oditi legenda

Lionel Messi bo v sredo ob 1.00 po slovenskem času še zadnjič oblekel argentinski dres. Ne na anonimni poslovilni nogometni tekmi, ne v tišini, ne ob stranskih vratih, temveč pred približno 85.000 navijači na Monumentalu v Buenos Airesu, štadionu, katerega ime je skoraj preveč primerno za slovo igralca njegovega formata.

Argentina se bo v prijateljski tekmi pomerila z Beninom, toda rezultat bo tokrat bolj opomba kot zgodba. Osrednji dogodek bo slovo 39-letnega kapetana, najtrofejnejšega in najpomembnejšega argentinskega nogometaša po Diegu Maradoni, morda pa tudi edinega, ki je v domovini zares smel stopiti v njegovo senco in jo preseči po lastni poti.

Dva meseca in pol po porazu v finalu SP

Messi se od reprezentance poslavlja dva meseca in pol po porazu v finalu svetovnega prvenstva proti Španiji. Avgusta je napovedal konec reprezentančne poti. »Dal sem vse, kar sem imel. Nimam več česa dati, poleg tega pa prihajajo odlični mladi igralci, ki si zaslužijo svojo priložnost,« je zapisal ob najavi slovesa.

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V ponedeljek je opravil še zadnji trening z reprezentanco v vadbenem centru v Ezeizi, ki nosi njegovo ime. Tudi tam so se zbrali navijači. »Mislim, da je Messi dal vse, res vse, zato me sploh ne moti, da odhaja. Več kot zaslužil si je. Naj uživa, naj si spočije,« je za AFP dejala 52-letna Cecilia Adriano.

Takole so obeležili slovo Lionela Messija v njegovem rojstnem mestu Rosario. FOTO: Marcelo Manera/AFP

Pred tekmo mu bo Univerza v Buenos Airesu podelila častni doktorat. To bo še en simbolni dodatek k večeru, v katerem bo Argentina bolj kot nogomet igrala spomin. Messi ima z Interjem iz Miamija pogodbo do leta 2028, a je po smrti očeta Jorgeja pred dvema mesecema priznal, da bi lahko kariero končal prej, kot je načrtoval. Reprezentančni konec je zdaj dokončen. Klubski še čaka.

Lionel Messi (desno) med zadnjim treningom v majici Argentine in Rodrigo De Paul. FOTO: Juan Mabromata/AFP

Za slovo ni bilo varčevanja. Na igrišču bodo tudi številni soigralci, s katerimi je leta 2022 v Katarju osvojil svetovno prvenstvo in ki bodo tvorili jedro Argentine po njem: Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Julian Alvarez in Lautaro Martinez. Po tekmi bo kapetanski trak prevzel Romero.

Takole so obeležili slovo Lionela Messija v njegovem rojstnem mestu Rosario. FOTO: Marcelo Manera/AFP

Selektor Lionel Scaloni bo moral zapolniti praznino, ki je v resnici ni mogoče zapolniti, temveč le drugače urediti. Prvi znaki nove Argentine so obetavni. Po finalnem porazu proti Španiji je reprezentanca brez Messija premagala Bolivijo s 4:0 in Burkino Faso s 7:0. Franco Mastantuono in Gianluca Prestianni, dva izmed najbolj obetavnih mladih igralcev, sta proti Burkini Faso dosegla prva gola za reprezentanco.

Lionel Messi (v sredini) med zadnjim treningom v majici Argentine in Rodrigo De Paul. FOTO: Pedro Lazaro Fernandez/Reuters

Toda vse to je šele uvod v življenje po Messiju. In to življenje bo drugačno, tudi če bo Argentina še naprej zmagovala.

Messi se poslavlja kot argentinski rekorder po nastopih in golih: 207 tekem, 125 golov in 68 podaj. Z reprezentanco je bil svetovni prvak med mladinci leta 2005, olimpijski prvak leta 2008, osvojil je Copo Americo v letih 2021 in 2024, Finalissimo leta 2022 ter predvsem svetovno prvenstvo v Katarju, s katerim je končal 36-letno argentinsko čakanje na naslov.

Takole so obeležili slovo Lionela Messija v njegovem rojstnem mestu Rosario. FOTO: Marcelo Manera/AFP

S tem je dokončno zaprl razpravo, ki ga je spremljala večino kariere: ali je lahko pravi Maradonov naslednik, če z Argentino ne osvoji mundiala? V Katarju je odgovoril. Ne z besedami, temveč z igro, ki je imela vse: genialnost, trmo, utrujenost, jezo in mir človeka, ki je vedel, da nosi več kot samo svojo kariero.

Poraz v finalu mundiala 2014

Bilo pa je tudi dovolj bolečine. Poraz proti Nemčiji v finalu svetovnega prvenstva 2014 v Braziliji, šok po enajstmetrovkah proti Čilu v finalu Cope Americe 2016, letošnji poraz proti Španiji v finalu mundiala. Messi je z Argentino jokal, odhajal, se vračal in nazadnje zmagal. Zato mu lahko zdaj Argentina dovoli, da odide.

Ostaja še eno vprašanje: kdo bo nasledil njegovo desetico? Scaloni ni hotel prehitevati. »Do Leove tekme številke 10 ne bomo dali nikomur. Potem bomo videli,« je dejal. To je pravilno. Nekatere številke niso le številke. Nekatere je treba najprej pustiti, da utihnejo.