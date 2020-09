Messi skoraj osem milijonov evrov pred Ronaldom

Ljubljana – Četverici športnih (dolarskih) milijarderjev se je pridružil nov ugledni član. Po pisanju ameriške poslovne revije Forbes se je namreč z argentinskim čarodejem Lionelom Messijem (33 let) v ekskluzivni klub »včlanil« še drugi nogometaš po portugalskem velezvezdniku Cristianu Ronaldu (35).Pred obema slovitima mojstroma nogometne žoge, ki se že vrsto let borita za (neuradni) naslov najboljšega igralca na svetu, sta od aktivnih športnikov več kot milijardo ameriških »zelencev« doslej zaslužila le še šampiona iz ZDA, igralec golfa Tiger Woods (44) in boksar Floyd Mayweather mlajši (43); slednji si je – ...