Lionel Messi razkril, zakaj so ga po tekmi oblile solze

Lionel Messi je po dramatični zmagi Argentine nad Egiptom v osmini finala svetovnega nogometnega prvenstva priznal, da so ga po zadnjem sodnikovem žvižgu preplavila močna čustva. Argentina je še enajst minut pred koncem rednega dela zaostajala z 0:2, nato pa pripravila izjemen preobrat in zmagala brez podaljškov.

Messi je dosegel izenačujoči zadetek, a po tekmi razkril, da ga je najbolj težila zapravljena enajstmetrovka iz prvega polčasa. Pri izidu 0:1 je njegov strel ubranil egiptovski vratar Mostafa Shobeir. »Bil sem zelo razočaran zaradi vsega, kar se je zgodilo na tekmi, predvsem zaradi zgrešene enajstmetrovke. Če bi zadel, bi se tekma razvijala povsem drugače. Kljub zaostanku smo igrali dobro,« je dejal 39-letni Argentinec.

Z zapravljeno enajstmetrovko je postavil tudi nezaželen mejnik, postal je prvi nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev, ki je zapravil dve enajstmetrovki na zaključnih turnirjih. To je bil njegov 150. strel z bele točke v karieri in že 34. neuspešen, kar pomeni približno 77-odstotno uspešnost.

Kljub temu je bil na koncu eden od junakov argentinske zmage. Po zadetku Cristiana Romera za znižanje izida, mojstrsko mu je asistiral prav Messi, je Argentina dobila nov zagon, z izenačujočim zadetkom pa je mali mož iz Rosaria tlakoval pot do popolnega preobrata.

»Ta ekipa si je zaslužila nadaljevati. Ko je Cristian Romero zadel, smo vsi začutili, da nam lahko uspe. Izenačili smo in zmagali že v rednem delu, kar je izjemen dosežek. Pri zaostanku z 0:2 je bilo videti zelo slabo, toda takšen preobrat na svetovnem prvenstvu je nekaj posebnega,« je še povedal Messi. Zadetek za zmago je v drugi minuti sodnikovega dodatka prispeval Enzo Fernandez, Argentina pa se bo v četrtfinalu srečala s Švico, ki se je na mundial prebila preko kvalifikacijske skupine s Slovenijo – v Stožicah sta oktobra lani reprezentanci remizirali z 0:0.