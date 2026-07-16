Messi uresničuje sanje Argentincev, zadnja ovira Španci z Yamalom

Svetovno prvenstvo v nogometu bo v nedeljo ponudilo sanjski finale. Za naslov svetovnega prvaka se bosta v New Yorku pomerili Argentina in Španija, potem ko so Argentinci v polfinalu po velikem preobratu z 2:1 premagali Anglijo. Lionel Messi je z dvema asistencama Enzu Fernandezu in Lautaru Martinezu odločil tekmo in svojo reprezentanco popeljal v drugi zaporedni finale.

Messi je v polfinalu dvakrat asistiral, zdaj je pri osmih zadetkih in štirih podajah vodilni v boju za zlato kopačko. FOTO: Juan Mabromata/AFP

Po oceni Delovega športnega novinarja Siniše Uroševiča je bila zmaga Argentine povsem zaslužena. »Od 60. minute naprej je bila to izrazita premoč Argentine. Pokazala je, da je psihično čvrsta reprezentanca, ki v odločilnih trenutkih odlično deluje, obenem pa premore tudi veliko kakovosti,« je dejal.

Lionel Messi hiti proti drugemu zaporednemu naslovu svetovnega prvaka z Argentino. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Voditelj Rok Tamše je opozoril tudi na taktični zasuk tekme: »Ko so Angleži povedli, je vse dišalo po koncu argentinske poti. Toda način, kako je njihov selektor Thomas Tuchel skušal 'zapreti tekmo', je bil proti tako bojevitim Argentincem pravzaprav podpis nogometnega samomora.«

Angleški selektor Thomas Tuchel je izgubil taktični dvoboj z argentinskim kolegom Lionelom Scalonijem. FOTO: Justin Setterfield Getty Images Via AFP

Argentina bo lovila prvo ubranitev svetovnega naslova po Braziliji leta 1962, Messi pa lahko z drugo svetovno krono še dodatno utrdi svoj položaj med največjimi nogometaši vseh časov. Na drugi strani bo stala razigrana Španija z Laminom Yamalom, ki velja za enega največjih talentov svetovnega nogometa.

Španski najstniški zvezdnik Lamine Yamal, ki je ta teden dopolnil 19 let, bo v velikem finalu izzval svojega vzornika Messija. FOTO: Lars Baron Getty Images Via AFP

»To sta reprezentanci, ki se med seboj odlično poznata, kulturno in nogometno sta zelo povezani, v finalu svetovnega prvenstva pa se še nikoli nista srečali. Zato bo to res nekaj posebnega,« je še poudaril Uroševič.