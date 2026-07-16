Messi uresničuje sanje Argentincev, zadnja ovira Španci z Yamalom

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Svetovno prvenstvo v nogometu bo v nedeljo ponudilo sanjski finale. Za naslov svetovnega prvaka se bosta v New Yorku pomerili Argentina in Španija, potem ko so Argentinci v polfinalu po velikem preobratu z 2:1 premagali Anglijo. Lionel Messi je z dvema asistencama Enzu Fernandezu in Lautaru Martinezu odločil tekmo in svojo reprezentanco popeljal v drugi zaporedni finale.
Po oceni Delovega športnega novinarja Siniše Uroševiča je bila zmaga Argentine povsem zaslužena. »Od 60. minute naprej je bila to izrazita premoč Argentine. Pokazala je, da je psihično čvrsta reprezentanca, ki v odločilnih trenutkih odlično deluje, obenem pa premore tudi veliko kakovosti,« je dejal.
Voditelj Rok Tamše je opozoril tudi na taktični zasuk tekme: »Ko so Angleži povedli, je vse dišalo po koncu argentinske poti. Toda način, kako je njihov selektor Thomas Tuchel skušal 'zapreti tekmo', je bil proti tako bojevitim Argentincem pravzaprav podpis nogometnega samomora.«
Argentina bo lovila prvo ubranitev svetovnega naslova po Braziliji leta 1962, Messi pa lahko z drugo svetovno krono še dodatno utrdi svoj položaj med največjimi nogometaši vseh časov. Na drugi strani bo stala razigrana Španija z Laminom Yamalom, ki velja za enega največjih talentov svetovnega nogometa.
»To sta reprezentanci, ki se med seboj odlično poznata, kulturno in nogometno sta zelo povezani, v finalu svetovnega prvenstva pa se še nikoli nista srečali. Zato bo to res nekaj posebnega,« je še poudaril Uroševič.
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