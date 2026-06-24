Messi za 39. rojstni dan v telovadnico (VIDEO)

Medtem ko so mu z vseh strani deževale čestitke za 39. rojstni dan, Lionel Messi ni počival. Kapetan Argentine je na družbenih omrežjih objavil redek posnetek iz telovadnice in znova pokazal, koliko dela se skriva za njegovo izjemno dolgoživostjo.

Na posnetku izvaja zgibe in vaje za moč, brez velikega pompa, a z značilno zbranostjo. Messi sicer ni nogometaš, ki bi pogosto delil utrinke iz fitnesa, zato je objava med navijači hitro vzbudila veliko pozornosti.

Skozi kariero so ga pogosto primerjali s Cristianom Ronaldom tudi zaradi vtisa, da se bolj kot na telesno pripravljenost zmeraj zanaša na prirojeni talent. Redki posnetki iz telovadnice pa razkrivajo drugo plat zgodbe: za Argentinčevo dolgoživostjo ni le izjemen talent, temveč tudi veliko nevidnega, a trdega dela.

Njegova telesna pripravljenost je na letošnjem svetovnem prvenstvu še kako vidna. Argentinec je na prvih dveh tekmah dosegel pet golov, z 18 zadetki pa se je povzpel na vrh večne lestvice strelcev na mundialih.

Branilci naslova so si že zagotovili nastop v izločilnih bojih, Messi pa bo imel proti Jordaniji novo priložnost za nadaljevanje izjemnega niza. Pri 39 letih očitno še nima namena popuščati.