FOTO:Messi zasenčil dvoboj Oblak-Simon, toda prejel hiter odgovor Reala

Koliko točk bo osvojil Atletico do derbija z Barcelono?









Kampl: Naš cilj je liga prvakov

Potem ko je Leipzig zabeležil pomembne točke v Hoffenheimu in si praktično zagotovil vnovičen nastop v ligi prvakov, je dan zatem potrdil cilje nemškega kluba Kevin Kampl. »V prvih minutah tekme, ko je Hoffenheim dobro pritisnil na nas, smo se lovili in imeli težave, nato nam je steklo. Ni treba, da blestimo na vsaki tekmi. Pomembne so zmage, ki nam prinašajo ligo prvakov tudi v sezoni 2020/21,« je ocenil nekdanji slovenski reprezentant, ki je zapustil igrišče v 68. minuti (pri 0:2). Leipzig bo sproščeno pričakal konec bundeslige in nastop v četrtfinalu lige prvakov 2019/20.

Madžarska: Blažič blizu lige prvakov

Še en slovenski nogometni reprezentant je povsem blizu uvrstitve v kvalifikacije za Uefino ligo prvakov. Budimpeštanski klub Ferencvaros na Madžarskem nima resnega tekmeca; štiri kola pred koncem sezone v 12-članski ligi (igrajo 33 kol) si je z novo zmago skoraj že zagotovil naslov državnega prvaka in boj za ligo prvakov 2020/21, med najboljšimi nogometaši kluba je prav Miha Blažič, 27-letni nekdanji branilec Kopra in Domžal. Klub vodi nekdaj odlični ukrajinski napadalec Sergej Rebrov.

Medved začel, kot je končal Šporar

Slovan Bratislava, pri katerem je pustil neizbrisen pečat Andraž Šporar, tudi v tej sezoni maršira čez slovaško Fortuna ligo. Konec tedna je nase opozoril tudi Žan Medved; 21-letni napadalec, ki ni dobil prave priložnosti v Olimpiji, je zabil edini gol za zmago Slovana nad Ružomberokom z 1:0. Medved je vstopil v igro v 81. minuti in zabil gol z bližine v 89. Igral je tudi Alen Ožbolt, ki je v 68. minuti zamenjal še enega nekdanjega napadalca Olimpije Ezequiela Hentyja. Kenan Bajrić je sedel na klopi.

Odlično! Tako bi lahko strnili oceno prvega dejanja nadaljevanja španskega nogometnega prvenstva . Navdušenci nad iberskim slogom igre bodo v naslednjih tednih resnično uživali, že prvo kolo postkoronskega obdobja je zaostrilo boj na vseh frontah primere division.Začnimo na dnu: izgubili so prav vsi kandidati za selitev v 2. ligo z izjemo zadnjeuvrščenega Espanyola. Boj za obstanek je tako izenačen kot le redkokdaj v 89-letni zgodovini tekmovanja. Espanyol, ki je na dan žena izgubil z Osasuno in bil domnevno že odpisan, po novem zaostaja za odrešilnim 17. mestom le tri točke, najslabšo peterico ločijo na lestvici pičle štiri točke!Še bolj napeto in odmevno bo v lovu za dve vstopnici v Uefino ligo prvakov. Sevillo na 3. in Atletico na 6. mestu ločijo štiri točke (50:46), vmes kotirata Real Sociedad in Getafe, toda slednji ne vliva zaupanja, da je sposoben opraviti kaj več po koncu pandemije. Obeta se troboj Seville, Sociedada in Atletica, po koncu sezone bo nekdo upravičeno odšel na »dopust« z dolgim nosom.Atletico je bil ob dve točki med obiskom baskovske metropole, tekma med dvema kluboma v rdeče-belih opravah bi lahko dobila zmagovalca (1:1). Toda svoje sta odlično opravila vratarja – domači upin gostujoči zvezdnik. Nemara sta bila med najboljšimi akterji večera na čudovitem štadionu, ki bo naslednje leto špansko prizorišče eura 2020 ali 2021.Škofjeločan je zbral dve obrambi, posebej spektakularno je bilo v 33. minuti, ko je s parado preprečil gol; osem minut prej ga je neuspešno želel matirati. Podobno velja za Oblakovega mlajšega kolega v vratih Bilbaa; Simon se prebija med najboljše vratarje na stari celini, uspešno je zapolnil vrzel po tem, ko je Chelsea odštel Bilbau 80 milijonov evrov za. Tekmeca v boju za individualno priznanje zamora kotirata pri 22 (Oblak) in 24 prejetih golih (Simon).Toda štejejo le lovorike in uvrstitve … za te pa je treba zmagovati. Atletico je v tej sezoni zbral en poraz manj kot vodilna Barcelona (4:5), toda tudi 15 točk manj (46:61)!Trenerje priznal, da pogreša točki, v naslednjih štirih kolih bi moral osvojiti vseh 12. Navidez izvedljivo misijo (Valladolid in Alaves doma ter Osasuna in Levante v gosteh) je treba vendarle udejanjiti v praksi, nagrada pa bi bila imenitna: gostovanje na Barceloninem štadionu Camp Nou na prvi julijski dan.Najbolj dramatičen spopad je na obzorju prav v najbolj prestižni bitki: v boju za naslov prvaka. Potem ko je v sobotozmlela Mallorco (4:0; Vidal, Braithwaite, Alba, Messi), jenasul tri gole Eibarju še pred koncem prvega polčasa (3:1; Kroos, Ramos, Marcelo).je postal že 19. nogometaš Reala z golom v tej sezoni, kar razkriva širino kadra, ki ga ima na voljo. Kluba še vedno ločita dve točki. Toda izpostaviti velja nekoga drugega:je tudi po trimesečnem premoru predober za svoje čuvaje. Vseh 100 minut (49 + 51) gostovanja na Balearih je bil nevaren za gol v mreži Mallorce, delil je asistence in ni popustil do zadnje minute, ko je primaknil gol za končnih 0:4 še sam …Tudi izenačen vratarski dvoboj Simon-Oblak ni prišel do veljave ob sanjskem večeru domnevno poškodovanega Lionela Messija, ki je napovedal novo odlično poslovno leto. S svojim 20. golom v tej sezoni je postal edini nogometaš v zgodovini španskega prvenstva z najmanj 20 doseženimi goli v 12 zaporednih sezonah. Od sezone 2008/09 do danes gre za številke 23 golov, 34 (26), 31 (40), 50 (46), 46 (34), 28 (31), 43 (48), 26 (35), 37 (25), 34 (26), 36 in za zdaj 20 golov. Kot bi šlo za obiranje jagod v Andaluziji, ne pa zabijanje golov.Manj pozorni so prezrli uspešen krst v začetni enajsterici blaugrane: 21-letni urugvajski štoperje igral odlično v paru z(4-3-3). Barca je leta 2018 zanj odštela pičlih 1,7 milijona evrov.Španci v naslednjih tednih seveda ne bodo popuščali, ritem tekem bo bolj neizprosen kot tradicionalne poletne temperature v osrčju Iberskega polotoka. Po današnjih tekmah v Valencii in Sevilji sledi jutri nov izziv Barcelone, ki bo gostila Madridčane, toda ne Real, pač pa Leganes … Atletico bo v sredo obiskal Pamplono, Real bo dan pozneje gostil Valencio – tekme vseh treh španskih gigantov bodo na sporedu ob 22.00.