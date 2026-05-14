Messi zrežiral nor večer, hat-trick mu je odnesel avtogol (VIDEO)

Lionel Messi je v ligi MLS znova pokazal, zakaj je lahko še vedno napadalno smrtonosen. Inter Miami je v gosteh pri Cincinnatiju slavil s 5:3, Argentinec pa je bil vpleten v skoraj vse ključne trenutke večera. Dosegel je dva gola, dodal asistenco, sodeloval pri preobratu, ob koncu pa bil le nekaj centimetrov oddaljen od hat-tricka. Uradno ga ni dobil, spektakel pa je vseeno nosil njegov podpis.

Prvi gol kot nogometna bizarnost

Največ pozornosti je pritegnil že njegov prvi zadetek. V 24. minuti je Messi pritisnil na obrambo Cincinnatija, Matt Miazga pa je pri poskusu izbijanja žoge zadel prav Argentinca, od katerega se je žoga odbila v prazno mrežo.

Cincinnati se po nenavadnem zaostanku ni sesul. Kevin Denkey je v 41. minuti iz kazenskega strela izenačil, Pavel Bucha pa je kmalu po začetku drugega polčasa domače popeljal v vodstvo. Toda Miami je hitro našel odgovor. Messi je v 55. minuti po podaji Rodriga de Paula zadel še drugič in rezultat poravnal na 2:2.

Hat-trick mu je odnesel avtogol

Tekma se je nato razvila v pravo strelsko norijo. Evander je v 64. minuti Cincinnati še enkrat popeljal v vodstvo, nato pa je Inter Miami v zaključku zrežiral popoln preobrat. Mateo Silvetti je v 79. minuti izenačil po Messijevi podaji, German Berterame je pet minut pozneje zadel za 4:3, zadnji udarec pa je prišel v 89. minuti. Messi je zdrsnil pred gol in žogo poslal proti mreži, ta pa se je po odboju od vratnice in vratarja Romana Celentana na koncu štela kot avtogol.

Tako je Messi ostal pri dveh uradnih zadetkih, čeprav je na prvi pogled že kazalo na nov hat-trick. A številke so bile tudi brez tega dovolj zgovorne: dva gola, asistenca in pomembna vloga pri zaključnem preobratu. Inter Miami je z zmago podaljšal niz gostujočih uspehov, Cincinnati pa je po šestih tekmah brez poraza klonil v obračunu, v katerem je imel večkrat vse v svojih rokah. Nato pa je Messi znova naredil tisto, kar počne že skoraj dve desetletji — iz običajne tekme je ustvaril večer, o katerem se govori še naslednji dan. Argentinec tako pred svetovnim prvenstvom še naprej kaže, da njegova forma nikakor ni le stvar preteklosti.