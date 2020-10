Messija srečnega ohranjajo lahko le zmage

Ljubljana

Ronald Koeman se zaveda, da je pri Barceloni vselej pritisk. FOTO: Josep Lago/AFP

- Pozivk enotnosti po razburljivem prestopnem poletju, v katerem se je najboljši nogometaš na svetu sprl z vodstvom kluba zaradi nesoglasij v zvezi s prestopom in jasno dal vedeti, da novi trenerni njegov izbor, Nizozemca ni bistveno pomiril.Nekdanji kapetan katalonskega velikana, s katerim je osvojil prvi naslov evropskega klubskega prvaka leta 1992 v Londonu, je vedel, da prihaja v neugodnem trenutku in da je pri Barceloni vselej veliko pritiska. Tako je bilo, ko je bil igralec in tako je zdaj, ko je trener.»Ne vem, če bom imel kaj bolj umirjeno življenje zaradi Messijevih besed. Ne verjamem, zato ...,« je odgovoril na vprašanje, kaj meni o Argentinčevih komentarjih na eni od novinarski konferenci.»Vedno je nekaj, toda pozitivno je, ko kapetan poziva k enotnosti in upam, da smo lahko bolj umirjeni, kot smo bili,« je svoj del pogledov na aktualno dogajanje v klubu in moštvu začel razkrivati strelec znamenitega gola na Wembleyju, ki je Barcelono le uvrstil med največje klube na svetu.Dotaknil se je Messijeve vloge v pripravi igralnega koncepta in najboljše enajsterice.»Ustvariti moramo najboljše moštvo zanj, da je lahko on najboljši. Pomembno je, da igramo v sistemu, v katerem se igralci počutijo sproščeno. Samo zmage lahko ohranijo Messija srečnega,« je pred gostovanjem v Vigu razmišljal trener o Messijevi vlogi v moštvu.O Barceloninem pristopu pod njegovim vodstvom pa je jasno povedal: »Doma ali v gosteh, vedno bom uporabil tak način igre, ki bo na tekmeca s presingom ustvarjal pritisk, s premočjo in na najvišji ravni. Moštvo je kakovostno in samozavestno.