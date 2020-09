Messijev oče Jorge danes na sestanku v Barceloni

Barcelona ponuja novo pogodbo

Lionel Messi čaka za zeleno luč za odhod. FOTO: Albert Gea/Reuters

Dan D španskega nogometa

Barcelona – Dogajanje v nogometnem velikanu iz španske Katalonije znova pleni pozornost svetovne športne javnosti. V Barcelono je pripotoval, oče in agent, ki ga bo danes na popoldanskem sestanku sprejel med navijači blaugrane osovraženi predsednik klubaTema sestanka? Prihodnost argentinskega napadalca.Možnosti, da bi Messi ostal v Barceloni se iz dneva v dan manjšajo. Messijev oče je okoli 8. ure pristal na katalonskem letališču, kjer ga je pozdravila množica novinarjev. Oče Messi je zbranim predstavnikom medijev le na kratko dejal :»Fantje, še ničesar ne vem.«Za španske medije ni več prav nobene dileme, Messijev oče je prišel v Barcelono z enim in edinim namenom, kako čim bolj enostavno in brez zapletov urediti sinovo ločitev od Barcelone. Messi namreč ne namerava ostati na štadionu Camp Nou, čeprav mu Bartomeu namerava ponuditi novo, izboljšano dveletno pogodbo.Tako španski kot angleški mediji kar tekmujejo v tem, kdo bo ponudil čim več podrobnosti o tem, kam bo prihodnost zapeljala medijsko najbolj izpostavljenega nogometaša v zgodovini Barcelone. Bogati Manchester City, pri katerem je vodilni mož stroke od leta 2016 nekdanji Messijev in Barcelonin trener, je v primeru, da bo po mnenju navijačev Barce najboljši igralec vseh časov zapustil Katalonijo pripravil neverjetno ponudbo, ki jo bo Argentinec težko zavrnil.Govori se, da so se Messi in možje, ki vodijo angleški klub, dogovorili za 700 milijonov evrov vredno sodelovanje v naslednjih petih letih . V skladu s pogodbo bi Argentinec tri leta preživel na štadionu Etihad kot »uslužbenec« podjetja City Group ter kariero mirno končal v ameriški podružnici Cityja v New Yorku. Po tej pogodbi bi Messi poleg redne plače in bonusov prejel pomemben delež v lastniški strukturi City Group.Čeprav je Barcelona začela predsezonske treninge, Messija na njih ni opaziti, izpustil je tudi testiranje na novi koronavirus, kar je bil sicer predpogoj za začetek vadbe pred novo sezono, za kar se mu po klubskih pravilih obeta kazen.Jorge Messi verjame, da mu bo Bartomeu prisluhnil ter razumel, v kakšnem precepu se je znašel njegov sin, sit neuspeha in ponižanja, ki mu je bil priča pri zgodovinskem debaklu v ligi prvakov proti Bayernu z 2:8. Pri 33 letih želi najti nov izziv in klub, ki mu bo ponudil večje zagotovilo za evropske trofejne lovorike. Španski mediji so srečanje Messi-Bartomeu označili za ključno pri razrešitvi sage in ga označili za dan D španskega in evropskega nogometa.Argentinec meni, da lahko zaradi pogodbenih določil prostovoljno zapusti Barcelono klub pa meni, da ga veže klavzula in da o njegovem odhodu lahko odloča le edini klub, za katerega je Messi igral v svoji profesionalni karieri.