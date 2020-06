Messijev odhod v drugo državo bi občutili, Ronaldovega niso

Nogometna industrija v Evropi je dobila orjaške razsežnosti, zato ne vem, zakaj bi spreminjali uspešnico.

Javier Tebas je po izobrazbi pravnik, od leta 2013 pa je predsednik španske lige. FOTO: Reuters

Preveč »izmišljenih« tekmovanj?

Španska nogometna liga je dočakala spremembo na vrhu lestvice, saj je madridski Real z nedeljsko zmago v San Sebastianu z 2:1 prehitel Barcelono zaradi boljše razlike v golih, obe moštvi pa imata pred zadnjimi osmimi koli po 13 točk prednosti pred madridskim Atleticom. Toda na Pirenejskem polotoku še vedno bolj odmevajo besede predsednika tekmovanja»Verjetno bodo v Madridu zelo jezni name, vendar predlanski odmevni odhodk Juventusu ni prav nič oslabil javne podobe naše lige in njenega poslovanja. V minulih letih smo poskrbeli, da je špansko prvenstvo nad kultom posameznikov. Primerbi bil vseeno nekoliko drugačen, saj gre za najboljšega igralca v zgodovini nogometa. Imamo srečo, da igra v Španiji in da domala vsak dan razvaja navijače z neverjetnimi potezami. Postal je ikona španske lige, zato bi ga osebno prosil, naj zaokroži izjemno kariero pri nas. Njegov morebitni odhod v kakšno drugo državo bi občutili, ne bi pa pomenil katastrofe, saj imamo sklenjene zelo visoke televizijske pogodbe, z Messijem ali brez njega,« pravi Tebas, ki vendarle ne verjame, da bo Argentinec letos zapustil Barcelono. Kupna moč klubov se je namreč močno zmanjšala zaradi koronske krize.»Pričakujemo lahko sicer nekaj zanimivih prestopov, saj bi lahko Manchester City ali PSG spodbudila nogometno tržišče, vendar ne pričakujem rekordnih kupčij. Vsem pač primanjkuje denarja iz lastne dejavnosti, največji bodo preživeli z vložki naftne industrije in drugih bogatih pokroviteljev. Če so lani v največjih ligah skupaj porabili 3,5 milijarde evrov za nakupe, letos verjetno ne bodo družno vložili več kot 800 milijonov,« ocenjuje predsednik španske lige, ki kljub denarni zagati odločno zavrača predloge o skrajšanju klubskih sezon z zmanjšanjem števila prvoligašev. Kot pravi, zagovarja prvo špansko ligo z 20 moštvi in niti ne razmišlja o različicah z 18 ali celo 16 udeleženci.»Skrčenja lige ne načrtujemo niti na srednji rok niti dolgoročno in podobno je tudi v Angliji ali Italiji. Nogometni koledarji so natrpani, vendar ne zaradi nacionalnih prvenstev, pač pa zaradi številnih mednarodnih tekmovanj, ki jih vedno znova izumljajo. Lep primer je liga narodov, nenehno se povečuje tudi številno reprezentanc na svetovnih prvenstvih. Pri tem moram izpostaviti, da španska liga ustvarja 185.000 delovnih mest ter v eni sami sezoni več denarja kot pet svetovnih prvenstev skupaj in petkrat več kot liga prvakov v istem času. Nogometna industrija v Evropi je dobila orjaške razsežnosti, zato ne vem, zakaj bi spreminjali uspešnico,« ocenjuje Tebas. Za svoje besede ponuja dodaten argument: bistveno povečanje gledanosti tekem španske lige po treh mesecih prisilnega zastoja. V Španiji je televizijske prenose prvih dvobojev po koronski krizi spremljalo 12,6 odstotka več gledalcev kot običajno, v tujini pa so bile številke še toliko bolj impresivne.»Res je, še nikoli nismo imeli toliko gledalcev. Zavedam se, da gre za posledico številnih dejavnikov, tudi zatišja v drugih panogah in nogometnih tekmovanjih; tudi angleška in italijanska liga sta se nadaljevali pozneje kot naša. Toda pomembno je, da ima špansko prvenstvo pomembno mesto v globalnem svetu. O tem priča kar 48-odstotno povečanje gledanosti naših tekem v drugih državah. V Aziji so številke večje za 72 odstotkov, v Afriki za 73 odstotkov, v Evropi pa je najbolj očiten napredek v Belgiji, 130 odstotkov, kar je nedvomno tudi posledica predčasnega konca domačega prvenstva,« je zadovoljen Javier Tebas.