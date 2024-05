Messijev podpis na prtičku za 890.000 evrov

Prtiček, na katerem je podpis nogometnega zvezdnika Lionela Messija in s katerim je sklenil prvo profesionalno pogodbo, so v petek pri dražbeni hiši Bonhams prodali za 760.000 funtov oziroma 890.000 evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Spletna dražba je potekala med 8. in 17. majem, pri Bonhams so pričakovali, da bodo iztržili največ pol milijona funtov, a je končna vrednost to mejo presegla za četrt milijona.

»To je prtiček, ki je spremenil tako zgodovino Barcelone kot Messija, ko je začrtal svojo pot do najboljšega nogometaša na svetu,« so ob koncu dražbe sporočili iz družbe Bonhams. Messi je prtiček podpisal leta 2000, doslej pa ga je skrbno hranil Horacio Gaggioli, ki je takrat zastopal mladega igralca. Na prtičku sta še podpisa tedanjega tehničnega direktorja Barcelone Carlesa Rexacha in iskalca talentov Josepa Marie Minguelle.

Strani so dogovor sklenile med kosilom v restavraciji v Monjuicu v Barceloni.

FOTO: Albert Gea/Reuters

»V Barceloni, 14. decembra 2000, ob tu prisotnih sklepamo pogodbo z igralcem Lionelom Messijem ob vnaprej dogovorjenih pogojih,« med drugim piše na prtičku, ki velja za prvo pogodbo bodočega največjega zvezdnika svetovnega nogometa.

Messi je bil takrat star šele 13 let, Barcelona pa je kljub talentu tedaj celo nekoliko tvegala s podpisom, saj je potreboval zdravljenje z rastnimi hormoni zaradi zaostanka v rasti. V Argentini se je zaman obrnil na klub Rosario, v Kataloniji pa so mu prisluhnili in finančno pokrili zdravljenje, pozneje pa se je sodelovanje nadaljevalo dve desetletji, v katerih je med drugim Messi zbral 35 lovorik za katalonskega velikana in dosegel 672 golov.

Leta 2021 je Messi odšel v francoski PSG, lani pa k ameriškemu klubu Inter Miami.