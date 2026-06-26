Messijeva inteligenca je hitrejša kot tekmečeve noge

Urugvajski nogometni zvezdnik Luis Suárez je pred tekmo med Španijo in Urugvajem razkril ozadje priprav in neusahljive tekmovalne lakote svojega tesnega prijatelja ter soigralca pri Interju iz Miamija Lionela Messija

Pri 39 letih Aregntinec pomika meje športne dolgoživosti in mentalne stabilnosti. Messijev zaupnik Suárez je v odmevnih pogovorih za medije, kot sta Mundo Deportivo in El País , ter v radijski oddaji El Larguero , ponudil redek, intimen vpogled v Messijevo trenutno psihološko stanje in športni fenomen.

»Po tekmah mu pišem sporočila in ga preprosto zmerjam. Pravim mu: 'Dovolj je že!' Ni več besed, ni načina, kako bi mu čestital, da bi ga sploh lahko opisal. Kot ljubitelj nogometa moraš preprosto ploskati in uživati. Prižgeš televizijo in vsaka tekma te znova preseneti,« je bil slikovit 39-letni Suárez.

V dresu Barcelone sta Luis Suarez (levo) in Lionel Messi osvojila vse, kar je bilo mogoče. FOTO: Reuters

Pripravljal se je zelo sistematično in rigoroizno

Nekdanji napadalec Ajxa, Liverpoola, Barcelone, Atletica Madrida je prepričan, da bi bilo za Messija najlažje, če bi reprezentančno pot sklenil na vrhuncu pred štirimi leti. »A tu je – s svojim značajem, svojo reprezentanco, soigralci okoli sebe, selektorjem, ki ga razume, in ljudmi, ki ga obožujejo po vsem svetu,« je dodal Suárez, ki je razkril, zakaj in kako Messi vzdržuje formo in strelsko lakoto ter tekmovalnost

»Za turnir se je pripravljal zelo sistematične in rigorozno. Kako psihično močan je, je pokazal, ko je zapravil enajstmetrovko. Predstavljajte si, da bi izgubil pogum in bi se celotna Argentina zrušila. To bi pokazalo šibkost. A dokazal je, da se zna pobrati, iti naprej in doseči cilj. Zabil je dva gola,« je povedal in razložil, zakaj Messiju ni treba zbirati tekaških kilometrov.

»Njegova nogometna inteligenca deluje znatno hitreje od nasprotnikovih nog,« je postavil piko na i.