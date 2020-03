Messiju 131 milijonov evrov, Ronaldu 118, Neymarju 95

Na vrhu tudi Atleticov trener Diego Simeone

Trener Diego Simeone (levo, desno Jan Oblak) je najbolje plačani nogometni trener na svetu. FOTO: AFP

Argentinec(Barcelona), Portugalec(Juventus) in Brazilec(PSG) so trije največji nogometni zaslužkarji v sezoni 2019/20, poroča francoska revija France Football. Omenjena revija je v svoji posebni rubriki »Plače zvezdnikov«, ki bo objavljena v torek, obračunala prihodke nogometnih zvezdnikov, ki jih bodo prejeli tako od klubov kot oglaševanja, hkrati pa je vštela še določene denarne bonuse iz minulih sezon. Po tej metodologiji bi argentinski velemojster v dresu Barcelone v tej sezoni zaslužil kar 131 milijonov evrov, njegov prihodek na letni ravni pa bi bil v primerjavi z minulo sezono višji za milijon evrov.Portugalski napadalec Juventusa bo v tej sezoni zaslužil 118, Brazilec v dresu PSG 95 milijonov evrov, njuna prihodka pa bi se v primerjavi z minulo sezono povečala za pet milijonov evrov. Messi, Ronaldo in Neymar so že od leta 2013 naprej trije največji nogometni zaslužkarji na svetu.Med trenerji pa je na prvem mestu trener Jana Oblaka, argentinski strateg Atletica iz Madrida, ki se mu v tej sezoni obeta prihodek v višini 40,5 milijona evrov. Na drugem mestu je trener milanskega Interja, na tretjem pa strateg Manchester Cityja. Prvi bo zaslužil 30, drugi pa 27 milijonov evrov.