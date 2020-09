Messiju srce ne dovoli, da bi tožil Barcelono, zato ostaja še eno leto

Barcelona – Zgodba o enem od najboljših nogometašev Lionelu Messiju in njegovem sporu z Barcelono je dobila popoln zasuk. Potem ko je bilo po številnih medijskih ugibanjih že skoraj jasno, da argentinski velezvezdnik zapušča Katalonijo, je zdaj potrdil, da bo na štadionu Camp Nou ostal do konca sezone 2020/21.



Dva dneva po sestanku njegovega očeta in agenta Jorgeja Messija s predsednikom katalonskega velikana Josepom Mario Bartomeujem je v pogovoru za portal Goal zagotovil: »Ostal bom v Barceloni in moj odnos do kluba se ne bo niti malo spremenil, ker sem želel oditi. Od sebe bom dal vse: tako za klub kot za moštvo in tudi zame. Videli pa bomo, kaj bo prinesla prihodnost. Barça ima novega trenerja s svežimi zamislimi, kar je po svoje dobro, toda videti moramo, kako se bodo nanje odzvali nogometaši.«



Lionel Messi je priznal, da je bila minula sezona sezona zanj zelo mučna in da je bil vrhunec razočaranj polom v ligi prvakov s Bayernom (2:8): »Predsedniku Bartomeuju sem dejal, da želim oditi, saj se je nakopičilo preveč vsega ter ne želim novih ponovitev Rima, Liverpoola in Lizbone. Vendar me ni vzel preveč resno, saj se je že navadil na moja opozorila. Zato sem poslal znameniti faks, da bi stvari postale uradne. Ko sem svoje nogometne načrte razkril družini, so žena in otroci planili v jok, saj želijo ostati v Barceloni. Nato je čas potrdil, da imam le dve možnosti. Da bi nekdo plačal 700 milijonov evrov odkupne klavzule zame, kar je nemogoče, ali da bi jaz tožil Barcelono. Tega pa ne morem storiti, saj gre za klub mojega življenja, ki ga imam rad, odkar sem kot otrok prišel iz Argentine ...«