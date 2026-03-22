Mestni derbi Olimpijo oddaljil od Evrope

V taboru Olimpije, in Celja ter Kopra, so se v petek veselili spodrsljaja Maribora v Kidričevem, kjer je v zadnjih sekundah poraz preprečil El Arbi Soudani, toda 24 ur pozneje so bili še bolj veseli pri vijoličnih. V ljubljanskem derbiju 27. kroga 1. SNL je Bravo še tretjič v sezoni premagal zeleno-bele in še tretjič z 2:1. Pomembno zmago v bitki za obstanek je dosegla tudi Mura, ki je z 2:0 premagala Radomlje, njen junak pa je bil 27-letni Argentinec Federico Rose. Strelec obeh golov je pozimi prišel v Fazanerijo iz sežanskega Tabora.

Ljubljanski mestni vladarji ostajajo Šiškarji. Prav neverjetno je, kako neugodni so za Bežigrajčane, čeprav je res, da tako slabih, neuglašenih in neustrezno selekcioniranih prvakov že lep čas ni bilo. Zakaj, to je uganka za vodilne može zeleno-belih, predsednika Adama Deliusa, ki se vse bolj pogosto sooča s pozivi, da naj proda svoj upravljavsko pravico. Ali pa naj odpre mošnjiček in pripelje tujce, ki znajo in zmorejo več kot domači fantje. Tudi med njimi (še) ni igralca za zmage in zaslužek, kot so bili Timi Max Elšnik, Svit Sešlar, Marcel Ratnik. Vsi trije so bili zeleno-beli še iz obdobja, ko zdajšnje vodilne garniture še blizu ni bilo.