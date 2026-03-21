Mestni derbi: Zlepa ali zgrda, vladati morajo zeleno-beli

Celjani so v zadnjem dejanju konferenčne lige v Atenah z odmevno in prestižno zmago postavili piko na i uspešni evropski sezoni. Zdaj se lahko povsem osredotočijo na prvenstveno bitko, v kateri so tekmecem ponudili nekaj priložnosti. Predvsem Mariborčanom, ki so že včeraj v Kidričevem opravili svojo nalogo v 27. kolu. S kakšno prednostjo bodo Celjani šli v zadnjo četrtino 1. SNL po reprezentančnem odmoru, bo znano po nedeljski zadnji tekmi kroga proti Primorju. V ospredju pa bo tudi današnji večerni mestni derbi v Stožicah. Še prej bodo Sobočani lovili točke za obstanek. Prost je Koper.

Olimpiji teče voda v grlo, Bravo ima v bitki za Evropo najmočnejšega aduta v pokalnem tekmovanju, v katerem je po izpadu vseh najboljših prvi favorit za lovoriko. Zeleno-beli praktično nimajo manevrskega prostora za preračunljivost, morajo zmagovati. Toda kako? Federico Bessone ni trener za ustvarjanje igre in tvegane tekme, kakovost napadalno usmerjenih igralcev ni »šampionska«, razen vidno izstopajočega po znanju in ustvarjalnosti Dimitarja Dimitrovskega. Olimpija se kot riba v vodi počuti takrat, ko tekmec narekuje igro. Podobno, ali še bolj, to velja za Bravo, ki je v zadnjih treh sezonah le dvakrat izgubil z mestnimi tekmeci. In ima nasploh boljši medsebojni izkupiček – 9 zmag, osem porazov, razlika v golih 35:27. Njegov trener Aleš Arnol je tako rekoč »doktoriral«, kako s čim manj posesti žoge in igre zmagovati ter biti celo všečen. Ko gre za še nikoli slabšo Olimpijo pod vodstvom Adama Deliusa, velja izpostaviti selekcijo. Športnik direktor Goran Boromisa, ali kdorkoli drug, ki podčrta kandidata za Olimpijo in ga »požegna«, bi moral že zdavnaj spregledati, da je med Šiškarji vsaj en igralec, prej dva, ki bi bila v tej zasedbi dodani vrednosti.