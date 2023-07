Mi smo tekli za Romaria in Bebeta, za Ronalda in Rivalda, oni pa so zabijali

Legendarni brazilski nogometaš, dvakratni svetovni prvak in igralec z največ nastopi za reprezentanco Cafu je še eden v vrsti kritikov, ker so brazilski nogometni voditelji za selektorja izbrali Carla Ancelottija. V Braziliji vselej slišan in spoštovan Cafu je v pogovoru za televizijsko postajo TNT izbral čustveno kritiko do Realovega trenerja.

»Ali ste v njegovem intervjuju slišali, da bi mu bilo v čast voditi brazilsko moštvo. Da je počaščen, da vodi državo, ki je petkratna svetovna prvakinja. Da nosi majico, na katero je 220 milijonov Brazilcev tako ponosnih,« je Cafu dal vedeti, da mu 63-letni »Carlito« ni segel do srca.

»Kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil katerikoli trener? Naj svet ve, da bo vodil državo, ki ima edina pet naslovov svetovnega prvaka. Vodenje Brazilije je stvar ponosa, Brazilska reprezentanca je veliko več kot to, kar počnejo z njo,« je kritiko usmeril tudi predsedniku CFB Ednaldu Rodriguesu. Cafu, ki je trikrat igral v finalih SP, podpira tudi Neymarja.

Cafu je s 142 nastopi za Brazilijo rekorder. FOTO: Ahmed Jadallah/Reuters

»On je fenomen. Tehnično je eden od najboljših igralcev, kar sem jih videl v zadnjih 20 letih,. Boljši je od Lionela Messija in Cristiana Ronalda in katerega koli igralca. Vedno smo upali, da bo Brazilija z njim uspešna. Z Neymarjem je eno, brez njega drugo. On ustvarja razliko, zaradi njega je ekipa boljša. Težava je, ker ne vemo, ali bomo igrali za Neymarja, ali za brazilsko reprezentanco,« je odprl polemiko in dal tudi odgovor o tem, kako so sprejemali vloge največjih mojstrov v reprezentanci.

»Z Romariom in Bebetom leta 1994 in z Ronaldom ter Rivaldom leta 2002 smo igralci sprejeli ponižnost in tekli zanje. Naj rešijo tekmo, naj tečejo tam spredaj, mi pa smo dobro opravili svoj del nalog. In tudi oni so nam pomagali,« je bil jasen o šampionski strategiji in simbiozi med najboljšimi igralci ter preostalim delom moštva. O tem, kako združiti ego in tekmovalnost ter kako ustvariti strategije okoli enega igralca.

V zadnjih dvajsetih letih Cafu še ni videl tehnično boljšega nogometaša od rojaka Neymarja. FOTO: Dylan Martinez/Reuters

»Takrat nas ni zanimalo, kdo bo boljši, kdo bo najboljši strelec, igrali smo za skupino. To je manjkalo zdajšnji Braziliji, da bi Neymar igral za ekipo in ekipa zanj. To bi bila popolna kombinacija in Brazilija bi osvojila svetovno prvenstvo,« je zaključil s 142 nastopi za »selecao« 53-letni rekorder.