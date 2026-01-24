Michael Carrick bo razkril, kaj snuje z Benjaminom Šeškom

Velika zmaga v mestnem derbiju prejšnji teden je bila imenitna popotnica za nov in še zahtevnejši nedeljski izziv za Manchester United in trenerja Michaela Carricka, čaka jih derbi z vodilnim Arsenalom v Londonu. Nekdanji zvezdnik rdečih vragov je minulo soboto takoj ukanil najboljšega med najboljšimi v premier league Pepa Guardiola, a je najdražjo poletno okrepitev Benjamina Šeška »pozabil« na klopi za rezervne igralce.

»To ne pomeni, da nanj in druge ne računam,« je pojasnil 44-letni Carrick, ki bo morda prav na štadion Emirates razkril, kakšne načrte sploh ima s slovenskim napadalcem. Šeško je tik pred odstavitvijo Rubena Amorima imel strelski »preblisk«, zabil je tri gole, dva v prvenstvu in enega v pokalnem tekmovanju, a očitno ni dovolj prepričal Carricka, da bi si lahko še bolj utrdil krhko samozavest. Čeprav 22-letni Radečan kljub neprepričljivim predstavam sploh nima tako slabega učinka. Na klubski lestvici najboljših strelcev je s štirimi goli na tretjem mestu skupaj s Casemirom in Matheusom Cunho, ima pa najskromnejšo minutažo. Od prvega strelca Bryana Mbeuma (sedem golov) je igral kar 430 minut manj, od Bruna Fernandesa (pet golov), sicer najboljšega asistenta v PL, pa 580 minut manj.