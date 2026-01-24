  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nogomet

    Michael Carrick bo razkril, kaj snuje z Benjaminom Šeškom

    Po mestnem derbiju in veliki zmagi Manchester United jutri v Londonu gostuje pri vodilnem Arsenalu. Žan Vipotnik najboljši strelec druge angleške lige.
    Benjamin Šeško je mestni derbi proti Manchester Cityju presedel na klopi za rezervne igralce, bo tudi drugega velikega v Londonu proti Arsenalu? FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Benjamin Šeško je mestni derbi proti Manchester Cityju presedel na klopi za rezervne igralce, bo tudi drugega velikega v Londonu proti Arsenalu? FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Gorazd Nejedly
    24. 1. 2026 | 12:15
    24. 1. 2026 | 12:16
    4:02
    Velika zmaga v mestnem derbiju prejšnji teden je bila imenitna popotnica za nov in še zahtevnejši nedeljski izziv za Manchester United in trenerja Michaela Carricka, čaka jih derbi z vodilnim Arsenalom v Londonu. Nekdanji zvezdnik rdečih vragov je minulo soboto takoj ukanil najboljšega med najboljšimi v premier league Pepa Guardiola, a je najdražjo poletno okrepitev Benjamina Šeška »pozabil« na klopi za rezervne igralce.

    »To ne pomeni, da nanj in druge ne računam,« je pojasnil 44-letni Carrick, ki bo morda prav na štadion Emirates razkril, kakšne načrte sploh ima s slovenskim napadalcem. Šeško je tik pred odstavitvijo Rubena Amorima imel strelski »preblisk«, zabil je tri gole, dva v prvenstvu in enega v pokalnem tekmovanju, a očitno ni dovolj prepričal Carricka, da bi si lahko še bolj utrdil krhko samozavest. Čeprav 22-letni Radečan kljub neprepričljivim predstavam sploh nima tako slabega učinka. Na klubski lestvici najboljših strelcev je s štirimi goli na tretjem mestu skupaj s Casemirom in Matheusom Cunho, ima pa najskromnejšo minutažo. Od prvega strelca Bryana Mbeuma (sedem golov) je igral kar 430 minut manj, od Bruna Fernandesa (pet golov), sicer najboljšega asistenta v PL, pa 580 minut manj.

    Sorodni članki

    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Arteta zaradi Interja ni dobro spal

    Trener Arsenala Mikel Arteta je po zmagi nad milanskim Interjem poudaril, da so se njegovi izbranci dobro odzvali na nevarnosti nasprotnika.
    Tim Erman 21. 1. 2026 | 13:58
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Poškodba Jake Bijola, namesto Šeška zabija Vipotnik

    Za slovenskimi nogometaši na Otoku je pester vikend, v Leipzigu pa se je čustveno poslovil Kevin Kampl.
    Matic Rupnik 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier liga

    Benjamin Šeško je izjemno igro Uniteda pod novim trenerjem gledal s klopi

    Na manchesterskem derbiju med Unitedom in Cityjem so rdeči vragi kraljevali od prve do zadnje minute. Benjamin Šeško ni vstopil v igro.
    Matic Rupnik 17. 1. 2026 | 12:52
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evropski parlament

    Evropska poslanca Grims in Zver bosta sankcionirana

    Poslanca nista glasovala po zahtevi stranka, ker naj bi Ursula von der Leyen delovala »proti interesom Slovenije in SDS«.
    23. 1. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Smrt vojaka

    V imenu resnice: iz filma morajo izbrisati tri imena

    Sestra Blaža Furjana, novinar in režiser bodo morali plačati odškodnino, kolikšno, še ni odločeno.
    Aleksander Brudar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Šport  |  Zimski športi
    Deskanje na snegu

    Tim Mastnak in Gloria Kotnik v Avstriji tik pod stopničkami

    Slovenska deskarja na snegu sta na avstrijskem koroškem smučišču Simonhöhe na tekmi mešanih parov v paralelnem veleslalomu končala kot četrta.
    Matic Rupnik 24. 1. 2026 | 12:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Tuja prvenstva

    Michael Carrick bo razkril, kaj snuje z Benjaminom Šeškom

    Po mestnem derbiju in veliki zmagi Manchester United jutri v Londonu gostuje pri vodilnem Arsenalu. Žan Vipotnik najboljši strelec druge angleške lige.
    Gorazd Nejedly 24. 1. 2026 | 12:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Vstopamo v obdobje z novimi pravili, a igra se nadaljuje

    Svet se je razslojil v vzporedne resničnosti, ki se včasih dotikajo, včasih si obračajo hrbet, včasih pa se objamejo in ponudijo sliko možne prihodnosti.
    Zorana Baković 24. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Legendarni smuk

    Kitzbühel bo italijanski, Mihi Hrobatu se nasmiha deseterica

    V Kitzbühelu je mladi italijanski veleup premagal švicarsko falango. Dobro je nastopil Miha Hrobat, ki bo najverjetneje ostal med deseterico.
    Matic Rupnik 24. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Minneapolis

    Agenti Ice pridržali dveletno deklico

    Na ulicah Minneapolisa se je včeraj kljub hudemu mrazu zbrala množica protestnikov, ki so zahtevali, da zvezna vlada preneha z nasiljem.
    24. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Vstopamo v obdobje z novimi pravili, a igra se nadaljuje

    Svet se je razslojil v vzporedne resničnosti, ki se včasih dotikajo, včasih si obračajo hrbet, včasih pa se objamejo in ponudijo sliko možne prihodnosti.
    Zorana Baković 24. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Legendarni smuk

    Kitzbühel bo italijanski, Mihi Hrobatu se nasmiha deseterica

    V Kitzbühelu je mladi italijanski veleup premagal švicarsko falango. Dobro je nastopil Miha Hrobat, ki bo najverjetneje ostal med deseterico.
    Matic Rupnik 24. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Minneapolis

    Agenti Ice pridržali dveletno deklico

    Na ulicah Minneapolisa se je včeraj kljub hudemu mrazu zbrala množica protestnikov, ki so zahtevali, da zvezna vlada preneha z nasiljem.
    24. 1. 2026 | 11:48
    Preberite več
