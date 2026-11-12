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Nogomet

Michael Carrick je preteklost, Benjamina Šeška bo vodil Mauricio Pochettino

Po katastrofalnem začetku sezone ter zdrsu v območje izpada iz premier league sta se vodstvo Manchester Uniteda in trener dogovorila o koncu sodelovanja.
Benjamin Šeško se je pod taktirko Michaela Carricka prebijal do vloge prverga napadalca, zdaj se bo moral potrjevati pri novem trenerju. FOTO: Phil Noble Reuters
Galerija
Benjamin Šeško se je pod taktirko Michaela Carricka prebijal do vloge prverga napadalca, zdaj se bo moral potrjevati pri novem trenerju. FOTO: Phil Noble Reuters
G. N.
12. 11. 2026 | 11:55
12. 11. 2026 | 11:56
4:01
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Slovenski zvezdnik pri Manchester Unitedu Benjamin Šeško se bo na igrišče vrnil pdo vodstvom novega trenerja. Vodstvo angleškega nogometnega velikana je odpustilo trenerja Michaela Carricka, v vlogi njegovega naslednika pa je že v nizkem štartu nekdanji trener Chelseaja in Tottenhama ter še vedno selektor ZDA Mauricio Pochettino.

Odločitev o slovesu 45-letnega Angleža – le 173 dni po tem, ko je podpisal dveletno pogodbo, potem ko je kot začasni trener moštvo popeljal do tretjega mesta v premier ligi in vrnitve v ligo prvakov – je vodstvo kluba potrdilo na sredinem ključnem sestanku v Monte Carlu. Carrick je danes zjutraj ob 7.50 prispel v vadbeni center v Carringtonu, kjer so mu vročili odpoved, trening bazo pa je zapustil manj kot dve uri in pol pozneje, ob 10.18.

Mauricio Pochettino odlično pozna zahteve in razmere v premier league. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Imagn Images Via Reuters Connect
Mauricio Pochettino odlično pozna zahteve in razmere v premier league. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Imagn Images Via Reuters Connect

Dogovor s Pochettinom že sklenjen

Usodo domačega stratega so na jugu Francije zapečatili manjšinski lastnik sir Jim Ratcliffe, družina Glazer, ki se je sestanku pridružila na daljavo iz ZDA, glavni izvršni direktor Omar Berrada in športni direktor Jason Wilcox

Štiriinpetdesetletni Argentinec Pochettino je z Manchester Unitedom že v sredo dosegel ustni dogovor o prevzemu vodenja ekipe. Angleški klub je kmalu zatem poslal uradno ponudbo ameriški nogometni zvezi, saj mora za prihod novega trenerja sprožiti odkupno klavzulo v višini 8,4 milijona evrov.

Zadnji žebelj v Carrickovo krsto je bil nedeljski dramatični remi proti Aston Villi (4:4), po katerem je slavni klub s stadiona Old Trafford zdrsnil na 18. mesto lestvice.

Visoka cena kadrovskih menjav pod okriljem Ineosa

Način, kako se je vodstvo kluba pod okriljem skupine Ineos lotilo Carrickovega odhoda, je požel precej kritik, saj trenerju po nujnem sestanku uprave po visokem porazu proti Bournemouthu (0:3) niso izrekli niti javne podpore. Nadaljnji poraz proti Chelseaju, na katerem je branilec Lisandro Martinez z izključitvijo pustil moštvo na cedilu, ter zmaga nad Romo in remi z Aston Villo niso zadostovali, da bi si Carrick rešil kožo.

Eden od lastnikov kluba z Old Trafforda sir Jim Ratcliffe nima sreče pri izbiri trenerjev FOTO: Manon Cruz/Reuters
Eden od lastnikov kluba z Old Trafforda sir Jim Ratcliffe nima sreče pri izbiri trenerjev FOTO: Manon Cruz/Reuters

Z odpravnino za Carricka se je skupni znesek odškodnin, ki so jih Ratcliffe in Ineos v zadnjih treh letih izplačali odpuščenim trenerjem in vodstvenim delavcem, približal 35 milijonom evrov. Odkup Pochettinove pogodbe z ameriško zvezo in prihod novega številčnega strokovnega štaba pa bo stroške povišal še za več milijonov evrov.

Od pomladne evforije do jesenskega razpada.

Optimizem pred začetkom sezone je bil sicer izjemen, saj med januarjem in majem nobena ekipa v premier leage ni zbrala več točk kot Carrickov United. Toda tista prevlada je ob katastrofalnem uvodu v novo tekmovalno leto povsem izpuhtela. V tej sezoni je United zmagal le trikrat – od tega enkrat proti azerbajdžanskemu malčku Sabahu –, v državnem prvenstvu pa še na nobeni tekmi ni ohranil nedotaknjene mreže.

Krizo so poglobile tudi napetosti v slačilnici. Kapetan Bruno Fernandes je javno podvomil o trenerjevi taktiki (zaradi česar je bil pred polomom proti Bournemouthu prvič po petih letih izpuščen iz začetne postave), Lisandro Martinez pa je ostro napadel klubsko hierarhijo, češ da je trenerja in igralce pustila na cedilu. Vprašanja o sposobnosti vodstva tako ostajajo odprta: Berrada in Wilcox bosta letos ustoličila že tretjega stalnega trenerja, skupno pa četrtega, odkar sta februarja 2024 prevzela športni del kluba in v tem času potrošila že Erika ten Haga, Rubena Amorima in zdaj še Michaela Carricka.

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Manchester UnitedBenjamin ŠeškoMichael CarrickMauricio Pochettino

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