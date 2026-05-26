Michael Jordan ob čustvenem slovesu čestital Guardioli, City že našel naslednika

Na ulicah Manchestra so včeraj prevladovali mešani občutki. Več tisoč navijačev se je zbralo, da skupaj z igralci in trenerskim štabom Manchester Cityja praznuje dosežke letošnje sezone ter se obenem poslovi od španskega stratega Pepa Guardiole, ki zapušča klub.

Šampionska parada, med katero so se igralci z avtobusom zapeljali skozi mesto, se je končala pred štadionom Etihad, okoli 19 tisoč navijačev pa se je nato udeležilo še posebne zabave v areni Co-op Live. Na dogodku so se privrženci poslovili od Guardiole, Bernarda Silve in Johna Stonesa, ki prav tako odhajata.

Dogodka so se udeležili tudi trener münchenskega Bayerna in dolgoletni kapetan meščanov Vincent Kompany, Jack Grealish, ki je sezono preživel na posoji pri Evertonu, nekdanji vratar Cityja Ederson, Fernandinho in druga pomembna imena. Prek videa se je oglasil tudi legendarni košarkar Michael Jordan, ki je čestital Kataloncu. »Rad bi ti čestital za neverjetno kariero,« je začel šestkratni zmagovalec lige NBA. »Uživaj v upokojitvi. Srečno na igrišču in naj ti žogica lepo leti. Čestitke.«

Navijače je nagovoril tudi vidno čustveni Guardiola: »Najprej bi se vam rad iskreno zahvalil, da ste se nocoj zbrali tukaj, da se lahko poslovimo.« Nekdanji trener Barcelone in Bayerna je pred dogodkom dejal, da ni razlogov za njegov odhod, le da ve, da je prišel njegov čas. Sedaj je zopet poudaril, kako hvaležen je za to obdobje. »Najlepša hvala, ne morem izraziti dovolj hvaležnosti. Ves preostanek življenja vas bom nosil v svojem srcu. Najlepša hvala,« je povedal 55-letnik. Guardiola je v Manchestru preživel deset sezon in v tem času osvojil 20 lovorik, klub pa bo po njem poimenoval tribuno in mu pred štadionom postavil kip.

Enzo Maresca je kot glavni trener vodil Leicester City in Chelsea. FOTO: David Klein/Reuters

Luknjo na trenerski klopi bo po pisanju dobro obveščenega novinarja Fabrizia Romana zapolnil Enzo Maresca. Italijan je po poročanju Romana s klubom že podpisal triletno pogodbo do junija leta 2029. Maresca je nazadnje vodil Chelsea, pred tem pa je kot pomočnik trenerja pri Cityju pomagal Guardioli.